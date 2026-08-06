Федоров ответил, продолжит ли борьбу за должность министра обороны

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров ответил на вопрос о том, собирается ли он продолжать борьбу за должность или планирует вернуться в бизнес.

Об этом он рассказал во время прямого эфира с общественным деятелем и его бывшим советником Сергеем Стерненко.

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Вернется ли Федоров в Министерство обороны — что ответил

По словам Михаила Федорова, он не имеет морального права заниматься другими делами или идти в бизнес, несмотря на наличие таких предложений. Он отметил, что люди борются за будущее и верят в реальность перемен, а окончательного отказа от этого пути пока нет.

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«Пока люди борются за завтрашний день и звучит моя фамилия, и вообще люди верят в то, что это возможно сделать. Сегодня нет четкого нет. Я считаю, что у нас всегда есть шансы», — отметил Федоров.

Кроме этого, экс-министр отметил важность скорейшего назначения главы оборонного ведомства со всеми полномочиями.

«Но как бы не произошло, очень важно понимать, что сегодня у нас в Украине нет министра обороны, сегодня есть исполняющий обязанности. Юридически это означает, что заместитель становится исполняющим обязанности. Исполняет обязанности», — объяснил он.

По его словам, нынешний исполняющий обязанности посещает заседания правительства, однако из-за своего статуса лишен права голосовать за важные решения.

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Федоров добавил, что подобная временная ситуация понятна из-за текущего контекста, но она не должна затягиваться.

«Очень важно, чтобы парламент, выйдя с каникул, он должен принять решение и проголосовать за министра обороны. Потому что нужно принимать решения. Необходимо встречаться с партнерами. Каждый день это десятки-сотни решений разных. И это должен делать министр обороны», — подчеркнул политик.

В заключение он добавил, что этот процесс должен состояться в четко определенные сроки. Дедлайн с назначением министра обороны — 18 августа, когда соберется Верховная Рада.

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, Михаил Федоров, руководивший Министерством обороны в последние полгода, покинул пост 15 июля. После своего увольнения он выступил с резкой критикой в адрес Александра Сырского, открыто подтвердив, что требовал отставки главнокомандующего.

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Решение об отставке бывшего главы ведомства вызвало значительный общественный резонанс: в разных украинских городах прошли акции в его поддержку.

Затем политик прервал молчание и раскрыл истинные причины своего ухода из правительства.

В то же время Федоров подчеркнул, что в условиях войны не планирует переходить в оппозицию президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, он предупредил, что не будет присоединяться на улицах к митингующим, которые выходят на акции в его защиту.

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