Федоров ответил, проведут ли перепись населения в Украине в следующем году

Появляются качественные данные по отдельным категориям населения, что позволяет делать отдельные выборки и делать определенный анализ.

На данном этапе продолжается подготовительный этап для проведения электронной переписи населения, однако в 2024 году его не будут проводить.

Соответствующее заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

Федоров отметил, что сейчас в Украине внедряется IT-система в Государственной службе статистики, которая позволит в дальнейшем это сделать.

"Мы приняли все законопроекты для начала этого процесса. Но пока на повестке дня вопроса переписи населения нет", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Сейчас подготовка переписи находится на стадии "нулевой" и регистровой. Появляются качественные данные по отдельным категориям населения, что позволяет делать отдельные выборки и делать определенный анализ.

Ранее вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина активно использует искусственный интеллект и его технологии (ИИ) на войне.

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