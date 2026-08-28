Федоров получил неожиданный пост в Италии: кем он теперь будет работать (обновлено)

Михаил Федоров с министером обороны Италии / © Михаил Федоров / Facebook

Реклама

Дополнено новыми материалами

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров получил должность за границей. Теперь он станет советником по оборонным инновациям для Министерства обороны Италии и будет помогать стране внедрять современные военные технологии.

Об этом сообщил сам бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров.

Реклама

Федоров стал советником министра обороны Италии: подробности

По словам Федорова, этот пост он получил во время заграничной поездки, посвященной развитию оборонных технологий. Предложение стать советником ему озвучил лично министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время первой встречи.

Реклама

«Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам мира безопасности», — рассказал Михаил Федоров.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на новую должность в Италии, его главной целью остается работа на украинскую оборону. Чиновник заверил, что готов делиться с партнерами уникальным опытом технологической войны, но и дальше будет сосредотачиваться на проектах, которые усиливают защиту Украины и помогают привлекать международные ресурсы.

Михаил Федоров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Михаил Федоров / Facebook

По источникам «Радио Свобода» Михаил Федоров отправился в Вашингтон. Ранее сообщалось, что Михаил Фёдоров планировал поездку в США для поиска финансирования новых оборонных проектов.

Следует заметить, что Михаил Федоров военнообязан. Ранее он активно выступал против уклонения от службы, а также работал над реформой мобилизации, которая, в частности, должна была помочь решить проблему самовольного ухода из частей (СЗЧ).

Реклама

Ранее Михаил Фёдоров заявлял, что сейчас в войне переломный момент. Украина теряет позиции из-за проблем с управлением, нехватки инноваций и отсутствия четкого плана победы. Чтобы изменить ситуацию, у власти есть всего несколько месяцев для принятия важных решений.

«Я думаю, сейчас настал переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но, похоже, мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал он.

Кроме того, Федоров опубликовал видеообращение , в котором заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Он подчеркнул, что Россия не должна определять, когда украинцы смогут снова избирать власть, и призвал к более широкой дискуссии о демократии и будущем страны.

Новости партнеров

Новости партнеров