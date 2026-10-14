Федоров после демарша Илона Маска сделал заявление о Starlink: что сказал

Михаил Федоров

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Бывший министр обороны Михаил Федоров неожиданно заявил, что работа системы спутниковой связи Starlink на скорости до 160 км/ч, которая сегодня была замедлена, уже возобновляется.

Об этом он написал в соцсетях.

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«Работа Starlink на скорости до 160 км/ч возобновляется. Ударные дроны и дроны-перехватчики должны снова полететь. Теперь нужно поработать над тем, чтобы вообще убрать ограничения скорости Starshield», — сообщил экс-министр.

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Причастен ли к снятию этих ограничений он сам или его команда, Федоров не уточнил. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил, что находится на связи с американским предпринимателем, владельцем компании SpaceX Илоном Маском.

Напомним, 14 октября компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink, распространяющиеся на «военный пакет» услуг StarShield. Сергей Стерненко сообщил, что связь начала исчезать на терминалах во время движения на большой скорости, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

В Кремле радостно отреагировали на ограничение Starlink в Украине.

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В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ошибка Илона Маска в отношении «старлинков» приведет к многочисленным потерям украинцев.

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