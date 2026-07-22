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- Украина
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Федоров предлагал изменить систему ТЦК: почему в Генштабе отказали
Большинство предложений Михаила Федорова Генштаб поддержал, однако две ключевые инициативы остались без одобрения. Гнатов объяснил причину позиции военного командования.
Военное руководство Украины не поддержало только два из многих предложений, которые подал бывший глава Министерства обороны Михаил Федоров.
Об этом в эфире «24 Канала» впервые подробно рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Какие предложения Михаила Федорова не поддержали в Генштабе
По его словам, экс-министр представил общий пакет инициатив, большинство из которых в Вооруженных силах согласовали без колебаний.
«Мы не согласились только с двумя предложенными позициями. Все остальные вопросы поддержали», — объяснил Андрей Гнатов.
Первая противоречивая инициатива касалась вывода ТЦК из подчинения Командования Сухопутных войск и их непосредственной передачи Генштабу. Свои аргументы против этого шага военное командование изложило в отдельном документе, доступном для профильных комиссий и экспертов.
Второй пункт, вызвавший возражения, предусматривал полное возложение функций по вручению повесток на улицах на работников Национальной полиции. Генштаб также в письменном виде аргументировал отказ от такого подхода.
Гнатов отметил, что хотя в дальнейшем проходили рабочие встречи и дополнительные презентации, итоговый документ с пошаговой стратегией реформирования подготовлен не был.
«Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того чтобы сделать первые шаги и написать документ, пол года, наверное, достаточно», — заявил начальник Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, начальник Генштаба добавил, что концепцию представили народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Но когда парламентарии обращались к нему за разъяснениями, объяснить детали было невозможно из-за отсутствия у командования полного текста этого плана.
Михаил Федоров: последние новости
Напомним, дальнейшая политическая судьба бывшего министра обороны Михаила Федорова остается неопределенной. По данным источников BBC News Украина в Офисе Президента и его окружении, Владимир Зеленский поддерживает с экс-министром ежедневный контакт.
Несмотря на отказ Федорова от предложенных должностных альтернатив и слухов о координации военных технологий, он рассматривает только возвращение в кресло главы МО. На Банковой такой сценарий считают маловероятным из-за недавнего конфликта экс-министра с армией и депутатами.
Причиной обострения отношений называют превышение Федоровым должностных обязанностей: он пытался влиять на планирование операций, смену командования и формирование подразделений вместо фокуса на закупках.
Несмотря на высокую оценку его работы во главе Минцифры, власти указывают на отсутствие крепких горизонтальных связей с коллегами и влияние окружения на его публичное выступление против главкома Сырского. Сам Федоров эти упреки пока не комментировал.