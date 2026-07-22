Федоров предлагал изменить систему ТЦК: почему в Генштабе отказали

Как Михаил Федоров предлагал изменить ТЦК / © Associated Press

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Военное руководство Украины не поддержало только два из многих предложений, которые подал бывший глава Министерства обороны Михаил Федоров.

Об этом в эфире «24 Канала» впервые подробно рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Какие предложения Михаила Федорова не поддержали в Генштабе

По его словам, экс-министр представил общий пакет инициатив, большинство из которых в Вооруженных силах согласовали без колебаний.

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«Мы не согласились только с двумя предложенными позициями. Все остальные вопросы поддержали», — объяснил Андрей Гнатов.

Первая противоречивая инициатива касалась вывода ТЦК из подчинения Командования Сухопутных войск и их непосредственной передачи Генштабу. Свои аргументы против этого шага военное командование изложило в отдельном документе, доступном для профильных комиссий и экспертов.

Второй пункт, вызвавший возражения, предусматривал полное возложение функций по вручению повесток на улицах на работников Национальной полиции. Генштаб также в письменном виде аргументировал отказ от такого подхода.

Гнатов отметил, что хотя в дальнейшем проходили рабочие встречи и дополнительные презентации, итоговый документ с пошаговой стратегией реформирования подготовлен не был.

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«Плана реформы я так и не увидел. Возможно, не хватило времени на внедрение, но для того чтобы сделать первые шаги и написать документ, пол года, наверное, достаточно», — заявил начальник Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, начальник Генштаба добавил, что концепцию представили народным депутатам и руководителям парламентских фракций. Но когда парламентарии обращались к нему за разъяснениями, объяснить детали было невозможно из-за отсутствия у командования полного текста этого плана.

Михаил Федоров: последние новости

Напомним, дальнейшая политическая судьба бывшего министра обороны Михаила Федорова остается неопределенной. По данным источников BBC News Украина в Офисе Президента и его окружении, Владимир Зеленский поддерживает с экс-министром ежедневный контакт.

Несмотря на отказ Федорова от предложенных должностных альтернатив и слухов о координации военных технологий, он рассматривает только возвращение в кресло главы МО. На Банковой такой сценарий считают маловероятным из-за недавнего конфликта экс-министра с армией и депутатами.

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Причиной обострения отношений называют превышение Федоровым должностных обязанностей: он пытался влиять на планирование операций, смену командования и формирование подразделений вместо фокуса на закупках.

Несмотря на высокую оценку его работы во главе Минцифры, власти указывают на отсутствие крепких горизонтальных связей с коллегами и влияние окружения на его публичное выступление против главкома Сырского. Сам Федоров эти упреки пока не комментировал.

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