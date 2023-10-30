Федоров прокомментировал прокремлевские заявления Маска и использование Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск на фоне громких заявил, что Соединенным Штатам нужно улучшать отношения с Россией, пусть ценой Украины. Несмотря на это, Старлинки переданы им – сегодня критическая инфраструктура для войны.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Это связь, это возможность нашим военным координироваться, передавать информацию, использовать системы ситуационной осведомленности, то есть быстро понимать, что происходит на поле боя и принимать решения. Поэтому сегодня это базовый компонент для технологической войны", — говорит Федоров.

Он отмечает, что ему "неудобно" разделять Маска на Маска, который выдает многие старлинки, быструю логистику и лучшие прайсы – и другого Маска в X.com, который делает различные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине.

Украина продолжит получать новые партии Старлинков

"Поэтому я здесь буду говорить о первом Маске, который помогает со Старлинками. Сегодня Старлинки работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все двигается нормально. И мы даже перед будущими холодами и новыми возможными вызовами будем получать новые партии, закупаемые благодаря польским коллегам, но все же находясь в этой коммуникации с компанией SpaceX", — заявил он.

Он добавил, что США умеют строить институты, влияющие на то, как развивается бизнес и есть определенная устойчивость процессов.

Ранее мы сообщали, что если идеи Илона Маска начнут претворяться в жизнь, Владимир Путин будет говорить со странами НАТО на совсем другом языке. И опасность возникнет уже в Центральной Европе.

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