Федоров рассказал, чего ожидает от нового заседания Рамштайна

Михаил Федоров / © Офис президента Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о подготовке новых вкладов партнеров в оборону государства на заседании Рамштайна.

Об этом он написал в своем Telegram- канале вечером 11 февраля.

По его словам, во время встреч с комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом и высокой представительницей ЕС Каей Каллас стороны сосредоточились на путях максимально эффективного использования средств кредита Европейского Союза.

Также Фёдоров отметил, что вместе с министрами обороны европейских стран обсуждали новые взносы в программу PURL. Речь идет о закупке критически важных средств противовоздушной обороны, финансировании украинских дронов и ракет, разработке совместных оборонных проектов и сотрудничестве в рамках оборонно-промышленного комплекса.

Как подчеркнул Федоров, Украина стремится выстроить взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, что является необходимым условием реализации определенных Президентом задач в войне: защиты неба, сдерживания врага на суше и на море, ослабление его экономики и противодействия в когнитивном пространстве.

Он поблагодарил союзников за поддержку и выразил надежду на принятие новых решений на заседании контактной группы.

