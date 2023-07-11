Федоров рассказал о ночной "бавовне" в "глубоком тылу" оккупантов (фото)

Было громко в Новоалексеевке.
Легитимный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о "бавовне" в "глубоком тылу" оккупантов, что произошла ночью против 11 июля.
Об этом городской голова написал в своем Telegram.
По словам Федорова, новая "бавовна" расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Там детонировало до рассвета.
"Ждем подробностей от Генштаба", — добавил он.
Напомним, вечером 10 июля стало известно, что в Мелитополе произошла мощная "бавовна": предварительно – на базе оккупантов. Мелитопольцы на севере города сообщали о звуке мощного взрыва.