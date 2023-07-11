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Федоров рассказал о ночной "бавовне" в "глубоком тылу" оккупантов (фото)

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Федоров рассказал о ночной "бавовне" в "глубоком тылу" оккупантов (фото)

В оккупированной Херсонщине ночью произошли мощные взрывы. / Фото: Associated Press

Было громко в Новоалексеевке.

Легитимный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил о "бавовне" в "глубоком тылу" оккупантов, что произошла ночью против 11 июля.

Об этом городской голова написал в своем Telegram.

По словам Федорова, новая "бавовна" расцвела на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Там детонировало до рассвета.

"Ждем подробностей от Генштаба", — добавил он.

Иван Федоров сообщил о хлопке в
Иван Федоров сообщил о хлопке в "глубоком тылу" окупантов. / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Напомним, вечером 10 июля стало известно, что в Мелитополе произошла мощная "бавовна": предварительно – на базе оккупантов. Мелитопольцы на севере города сообщали о звуке мощного взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
5098
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