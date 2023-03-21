Федоров рассказал об отношении к Илону Маску после его скандальных заявлений

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что, несмотря на скандальные заявления, миллиардер Илон Маск продолжает поддерживать Украину конкретными действиями.

Об этом пишет Obozrevatel.

Федоров заявил, что вскоре Илон Маск временем анонсирует "хорошие новости для Украины".

Министр цифровой информации отметил, что в своем понимании отделяет Маска из твиттера и изобретателя, делающего конкретные вещи для развития человечества. В то же время Федоров комментировать скандальные заявления американского предпринимателя отказался, поскольку считает важнейшим его реальную поддержку, а не комментарии в соцсетях.

"Спутниковую связь открыли для нас без бюрократии через несколько дней. И сейчас она продолжает помогать, и еще будут новые анонсы его помощи. Спутниковая связь важна для сохранения жизни наших бойцов. Я знаю, что он там пишет, но не хочу это комментировать", – заявил Федоров.

Также читайте Кто управляет обороной Бахмута: в Минобороны дали объяснение

Федоров добавил, если бы не было реальной помощи и поддержки Украины, тогда можно было бы однозначно прокомментировать скандальные месседжи Маска.

Напомним, Twitter больше не в состоянии защитить пользователей от троллинга, координированного государством дезинформации и сексуальной эксплуатации детей после увольнений и изменений под руководством владельца Илона Маска.

Читайте также: