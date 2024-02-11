Федоров: Украина только за полгода догнала РФ по количеству дронов-камикадзе

Украина имеет паритет в дронах-камикадзе дальнего радиуса действия. Только за полгода украинские производители смогли догнать Россию по количеству этих БПЛА.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте "Слон".

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За него у Украины есть до десяти производителей, производящих дальние дроны-камикадзе. Он отметил, что производство БПЛА дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием, но это не останавливает производство масштабироваться.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то пылает на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали (РФ – ред.) по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", – заявил Федоров.

Он подчеркнул, что дроны разгружают системы ПВО, которых в Украине не хватает.

Напомним, Михаил Федоров анонсировал улучшенную версию морского дрона Magura.

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