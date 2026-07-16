Федоров впервые публично сказал, кто, по его мнению, довел мобилизацию до кризиса: громкие подробности

Михаил Федоров / © Associated Press

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Михаил Федоров выступил с критикой военного руководства Украины. Он заявил, что новая система контрактной службы сталкивается с саботажем.

Об этом он сказал на брифинге.

По словам главы Минобороны, эффективность новой модели контрактной службы во многом зависит от командиров подразделений. В то же время, на уровне Генерального штаба, как утверждает Федоров, реформа сталкивается с сознательным сопротивлением.

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«Есть подразделения, как „Код 9.2“, где треть людей подписали эти контракты. А есть подразделения, где количество минимальное. Мы не можем провести эту реформу без активного участия саботирующего Генштаба», — заявил он.

В то же время Федоров отметил, что начальник Генерального штаба Андрей Гнатов лично поддержал предложенный Министерством обороны контракт.

Комментируя ситуацию с мобилизацией, Федоров подчеркнул, что Территориальные центры комплектования подчиняются Сухопутным войскам, а те в свою очередь — главнокомандующему ВСУ.

«Я шесть месяцев на хейт мобилизации не отвечал вообще. Для того, чтобы не допустить возникшую сегодня ситуацию, до которой, по сути, нас доказал Главком… Кому подчиняется ТЦК? Сухопутным войскам. Кому подчиняются Сухопутные войска? Главком. И Генеральный штаб занимается этими вопросами», — сказал он.

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Почему, по мнению Федорова, мобилизация переживает кризис

Федоров убежден, что главной проблемой является не количество желающих служить, а отсутствие доверия к системе. По его словам, потенциальные военнослужащие больше обсуждают случаи некомпетентного командования, чем преимущества новых контрактов.

В качестве примера он привел историю бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады, заявив, что именно подобные случаи формируют негативное отношение общества к мобилизации.

По мнению Федорова, государству необходимо полностью изменить подход к комплектованию войск.

«Корень проблемы на самом деле в нашем продукте. А что мы продаем? Мы продаем ложь, хаос, безответственность. Нам нужно кардинально изменить наш продукт», — подчеркнул он.

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Федоров считает, что украинцам нужны ясные условия службы, определены сроки контракта, возможность перевода, профессиональное командование и уважение к военнослужащим.

Отдельно он высказался по поводу методов руководства в армии, заявив, что утверждения об эффективности исключительно жесткой системы управления не соответствуют действительности.

«Украинцам не нужен сверху человек с дубинкой, который будет их совать на первую линию. Украинцы остановили россиян, потому что приняли собственное решение защищать страну. Им нужно уважение, нормальные контракты, сроки службы, возможность перевода и нормальные лидеры», — подытожил Федоров.

Заявления Федорова — последние новости

Напомним, Федоров во время «прощального» брифинга он подчеркнул, что за время пребывания в должности не строил политическую карьеру, не создавал собственных компаний и не занимался бизнесом. Но подчеркнул, что не подвел ни президента Владимира Зеленского, ни украинское общество. По его словам, в его работе не было коррупционных скандалов или построения схем, а все достижения являются результатом совместной работы в команде главы государства.

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Накануне Михаил Федоров объявил, что уходит с должности министра обороны, а уже к утру в ряде городов Украины начались акции в поддержку бывшего главы Минобороны.

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