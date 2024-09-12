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Феерическая детонация: ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине (видео)

Феерическая детонация: ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине (видео)

С СУ разбили вражескую систему минирования на Курщине

Враг продолжает нести потери.

Украинские бойцы уничтожили вражескую систему дистанционного минировани “Земледелие” на Курщине. Комплекс был зафиксирован возле населенного пункта Ржава. Задания по ликвидации эффектно выполнили 413 ОББС и 78-го ОДШП.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине

ВСУ разбили вражескую систему минирования на Курщине

"Инженерный разведывательно-огневый комплекс противника был подловлен возле населенного пункта Ржава и феерически сдетонировал", — пишет Бутусов.

Напомним, операторы 14-го Отдельного Полка БПАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению значительного количества личного состава противника в Курской области. Они осуществляли накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений ВСУ.

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