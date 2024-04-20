"Феерическая дура": Фарион в очередной раз отметилась скандальным заявлением о русскоязычных украинцах

Скандальная экс-нардепка и языковед Ирина Фарион сделала очередное заявление в адрес русскоязычных украинцев. Да, она посоветовала девушке, которой отказали в работе по незнанию украинской, "ехать к Путину".

Об этом Фарион сказала в эфире "Говорит великий Львов".

"Феерическая дура – это первое, что я думала, наблюдая за тем "телом". Что ей делать? "Драпануть отсюда", как говорил мой дед. Чего она здесь сидит? Пусть пилит к Путину, садится на танк и едет", – резко заметила.

Как отметила Фарион, это всегда был ее основной посыл обществу: социальный лифт, не дать работу, образование, если человек не владеет государственным языком.

"К большому счастью мы дожили до этого, что вот таким "телам" работы не дают, если они не владеют государственным языком. Это значит, что рождается сильная, свободная, самодостаточная Украина", — говорит скандальная языковед.

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