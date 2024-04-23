Феерическая история: российские оккупанты перестреляли друг друга под Очеретиным (видео)

Так, 21 апреля Z-каналы радостно опубликовали видео уничтожения "изменников из РДК" под Очеретиным. Они показывали целую группу 200-х, однако убитые оказались бойцами армии РФ.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Россияне гордо рассказали, как перестреляли друг друга под Очеретиным

"Два дня недоумки макаки радостно бесились в комментариях, радовались труппам и обзывали их последними словами. Но вдруг выяснилось, что погибшие оказались российскими военными из 30-й бригады", – заметил он.

Российские оккупанты перестреляли друг друга под Очеретино

Находившиеся при военных паспорта помогли идентифицировать одного из военных. Им оказался директор школы из Кемерова Андрей Шинкаренко. Конечно, после такого провала роспропагандистам срочно пришлось придумывать новую героическую версию о том, что российская штурмовая группа погибла не от дружеских огней, а якобы в бою с ВСУ.

Российские оккупанты перестреляли друг друга под Очеретино

"Но самый большой кайф, что первые радостные посты, где погибших россиян называли "изменниками из РДК" и издевались над их смертью, Z-каналы даже не потерли. На канале у Соловьева "эксклюзив" висит до сих пор. Не пропадать же добру! Тем более, что Соловьеву на**ать на жизни каких-то российских холопов. Чем больше их угнетают в мясных штурмах – тем ему веселее", – завершил Казанский.

Российские оккупанты перестреляли друг друга под Очеретино

Напомним, российский военный из Северной Осетии рассказал о том, как ему удалось выжить в Украине. Он попал в плен в Запорожском направлении.

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