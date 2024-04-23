Феерическая история: российские оккупанты перестреляли друг друга под Очеретиным (видео)

Россияне продолжают поражать своей несуразностью.
Так, 21 апреля Z-каналы радостно опубликовали видео уничтожения "изменников из РДК" под Очеретиным. Они показывали целую группу 200-х, однако убитые оказались бойцами армии РФ.
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
"Два дня недоумки макаки радостно бесились в комментариях, радовались труппам и обзывали их последними словами. Но вдруг выяснилось, что погибшие оказались российскими военными из 30-й бригады", – заметил он.
Находившиеся при военных паспорта помогли идентифицировать одного из военных. Им оказался директор школы из Кемерова Андрей Шинкаренко. Конечно, после такого провала роспропагандистам срочно пришлось придумывать новую героическую версию о том, что российская штурмовая группа погибла не от дружеских огней, а якобы в бою с ВСУ.
"Но самый большой кайф, что первые радостные посты, где погибших россиян называли "изменниками из РДК" и издевались над их смертью, Z-каналы даже не потерли. На канале у Соловьева "эксклюзив" висит до сих пор. Не пропадать же добру! Тем более, что Соловьеву на**ать на жизни каких-то российских холопов. Чем больше их угнетают в мясных штурмах – тем ему веселее", – завершил Казанский.
Напомним, российский военный из Северной Осетии рассказал о том, как ему удалось выжить в Украине. Он попал в плен в Запорожском направлении.
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