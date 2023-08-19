Фехтовальщица Харлан дала соперницам из России еще одно основание бояться

Украинская спортсменка уже долгое время является сотрудницей СБУ.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан работает в Национальной академии СБУ и гордится тем, что ее соперницы из России об этом знают.
"Пусть боятся", — сказала она во время встречи с курсантами академии.
По ее словам, все украинские защитники, в частности, коллектив Службы безопасности Украины и Национальной академии СБУ, вдохновляют ее на борьбу на спортивной арене.
“Мы не можем пожимать руку нашему врагу. А должны показывать всему миру, что война продолжается, и эти нейтральные спортсмены не должны быть на международной арене. И мы будем все делать, чтобы их не было ни на олимпиаде, ни на каких-либо мировых соревнованиях”, — заявила спортсменка.
Ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк заявил, что Харлан продемонстрировала на мировой спортивной арене "главный украинский месседж".
Никаких рукопожатий с россиянами, только оружие! И только победа! Это достойный и сильный поступок представительницы СБУ! За который вам, госпожа Ольга, благодарна вся Украина”, — сказал он.
С этими словами он вручил спортсменке высшую награду учреждения – Знак почести.
Скандал из Харлан из-за россиянки
Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.
На фоне громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.
После этого Международная федерация фехтования (FIE) приостановила дисквалификацию Харлан. Однако в организации подчеркнули, что до сих пор считают "черную карту" для украинки правомерной.
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