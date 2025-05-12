Фельдшер с Одесчины корректировал удары РФ во время работы на "скорой"

Задержан корректировщик / © СБУ

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Бывший медик из Одесщины передавал российским спецслужбам координаты для ракетно-дроновых атак, используя свою работу в скорой помощи в качестве прикрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оказалось, что 40-летний фельдшер был дистанционно завербован ФСБ в апреле 2024 года. В тот момент он еще работал в местной службе экстренной медицинской помощи, а вражеская разведка вышла на него после того, как заметила его антиукраинские высказывания в Telegram.

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Во время выездов на вызовы по номеру 103 фигурант шпионил по расположению украинских военных объектов. Особенно интересовали его порты, корабли морской охраны и позиции ПВО. Эту информацию он передавал оккупантам для планирования точных ударов по Одесской инфраструктуре.

Спецслужбам Украины удалось вовремя разоблачить предателя. Летом 2024 его задержали, а в телефоне нашли доказательства сотрудничества с врагом.

На основании материалов СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения — и вынес приговор: 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Черниговщине предательница устанавливала видеоловушки для корректировки ударов РФ по эшелонам ВСУ.

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