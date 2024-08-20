Фельдшер "скорой" корректировал удары РФ по Одесской области: СБУ разоблачила агента

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще агента ФСБ, корректировавшего ракетные и дроновые удары по одному из портовых городов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что преступником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи. Именно он привлек российские спецслужбы в апреле этого года, когда начал публиковать антиукраинские комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

Агент, в частности, собирал информацию о расположении личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы, а также о позициях ПВО, защищающих южный регион.

"Мужчина собирал разведывательную информацию во время своих поездок по прибрежной зоне, в частности, во время вызовов "скорой помощи". Полученные данные он фиксировал на Google-карте, а затем передавал их российским кураторам через скриншоты", — говорится в сообщении.

СБУ задержала его во время обыска, где изъяли два мобильных телефона, которые использовались для связи с ФСБ.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Пока он находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Добавим, Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще четырех агентов российской разведки, которые совершали поджоги на объектах Укрзализныци в Харьковской и Черкасской областях.

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