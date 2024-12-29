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"Феникс", что не возродится: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области (видео)

"Феникс", что не возродится: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области (видео)

"Феникс", что не возродится: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области (видео)

Бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области

Оккупанты понесли серьезные потери.

На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Украинские бойцы уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донбасса

Украинские бойцы уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донбасса

"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в ярославской области государства-агрессора", ― отмечается в сообщении.

Ранее в ГУР МО показали результаты боевой работы разведчиков через неделю. На кадрах: уничтожение живой силы, их укреплений и транспорта, удары по тайникам захватчиков с помощью взрывных сбросов, дронов-камикадзе и артиллерии.

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