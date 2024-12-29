"Феникс", что не возродится: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области (видео)

Оккупанты понесли серьезные потери.
На временно оккупированной территории Донецкой области уничтожены четыре вражеских объекта с телекоммуникационным оборудованием. Речь идет о незаконном операторе связи "Феникс".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"Пожар также поплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще ― разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в ярославской области государства-агрессора", ― отмечается в сообщении.
Ранее в ГУР МО показали результаты боевой работы разведчиков через неделю. На кадрах: уничтожение живой силы, их укреплений и транспорта, удары по тайникам захватчиков с помощью взрывных сбросов, дронов-камикадзе и артиллерии.
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