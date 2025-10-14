Феномен Буданова: его рейтинги имеют положительную динамику, он уверенно вошел в тройку лидеров, - блоггер

Реклама

Такой "феномен Буданова" разобрал блоггер и политический эксперт Михаил Шнайдер, опираясь на данные свежего октябрьского опроса , а также предварительных социологических исследований .



Он подчеркнул : в стране бурлит война, о выборах на сегодняшний день нет и речи, но социологию никто не отменял.



"И для общего понимания нашего будущего это даже полезно. Поэтому вам некоторые цифры. Начнем с того, что топ-лидерами рейтинга доверия являются Залужный, Буданов и Зеленский. Интересно, что динамика рейтинга доверия является положительной именно для Буданова, для других разница колеблется на незначительном уровне статистической погрешности" ,



Для обоснования этого утверждения он привел сравнение данных соцопросов за март 2025 и исследования за октябрь: Залужный: 62%/63,8%; Буданов: 46,2%/57,6% (рост на 11,4%); Зеленский: 50,5%/50,3%



"Итак, можем констатировать, что доверие к генералу Буданову среди украинцев стабильно растет. Мало того, Буданов впервые вошел в тройку лидеров по президентским рейтингам, обойдя самого "Гетмана" Порошенко. Тройка лидеров президентских рейтингов (июнь/октябрь 2025): 2:3:2: 3: Зеленский; 19,6% / 21,5%; Буданов: 4,5% / 7,6%.



Также, подчеркнул он, условная партия Буданова впервые заняла третье место в опросах, ее рейтинг значительно вырос (сравнение февраля/октября 2025 г., среди всех): Партия Залужного: 17,3%/17,4%; Партия Зеленского: 8,5%/10,8%; Партия Буданова: 3,4%/8,8%.



По словам блоггера, в партии Зеленского рейтинг в принципе тоже несколько рос после весенних переговоров (это, вспомнил он, было видно из закрытых исследований), но сейчас наоборот несколько снизился.



"Так вывод такой - общественный запрос пока заметно сдвигается в сторону эффективных военных, это сформировано именно запросом на безопасность и оборону. Все большим доверием среди украинцев пользуются военные руководители. А позиции именно Буданова как политического лидера значительно усилились, он уверенно набирает политическое доверие и так же уверенно находится." положительных результатов его работы в качестве главы ГУР.

И этот титанический труд отражается в конкретных результатах – он занимает первое место по рейтингу оценки его работы как руководителя ГУР в рекордные 64,7%”, - резюмировал Михаил Шнайдер.