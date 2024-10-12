Фэнтези-шоу "Вартові Мрій" анонсирует дополнительные представления во время всеукраинского тура

После грандиозной премьеры 4 октября во Дворце культуры КПИ фэнтези-шоу "Вартові Мрій" отправились во всеукраинский тур.
Кроме плановых показов проведут и дополнительные представления. В частности, 13 октября состоятся два представления в Ужгороде: в 16.00 и 19.00. Дважды шоу покажут и 29 октября во Львове.
«Мы рады, что "Вартові Мрій" так тепло приняли. Билеты на шоу активно покупают во всех уголках Украины и лучшее свидетельство того, что наша работа отзывается не только детям, но и взрослым. Во время трех прошедших с солд-аутом шоу в Киеве дети улыбались, внимательно рассматривали персонажей и охотно участвовали в интерактивах. Поэтому наша цель — подарить им безмятежное детство по возможности», — отметил CEO Stage Show Олег Критский.
Билеты уже доступны на сайте билетных операторов!
Генеральными партнерами всеукраинского тура стали Mastercard, глобальная компания в области платежей, и Приватбанк с Карточкой Юниора, атрибут взрослости для самых молодых клиентов банка. Кроме того, шоу поддержали сеть медицинских лабораторий ДІЛА, бренд Kit Kat, а также один из лидеров по приему платежей на рынке Украины – компания City24. Главный медиапартнер – 1+1 Media.