Фэнтези-шоу "Вартові Мрій" анонсирует дополнительные представления во время всеукраинского тура

Кроме плановых показов проведут и дополнительные представления. В частности, 13 октября состоятся два представления в Ужгороде: в 16.00 и 19.00. Дважды шоу покажут и 29 октября во Львове.

«Мы рады, что "Вартові Мрій" так тепло приняли. Билеты на шоу активно покупают во всех уголках Украины и лучшее свидетельство того, что наша работа отзывается не только детям, но и взрослым. Во время трех прошедших с солд-аутом шоу в Киеве дети улыбались, внимательно рассматривали персонажей и охотно участвовали в интерактивах. Поэтому наша цель — подарить им безмятежное детство по возможности», — отметил CEO Stage Show Олег Критский.

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Билеты уже доступны на сайте билетных операторов!

Семейный спектакль "Стражи Мечт"

Генеральными партнерами всеукраинского тура стали Mastercard, глобальная компания в области платежей, и Приватбанк с Карточкой Юниора, атрибут взрослости для самых молодых клиентов банка. Кроме того, шоу поддержали сеть медицинских лабораторий ДІЛА, бренд Kit Kat, а также один из лидеров по приему платежей на рынке Украины – компания City24. Главный медиапартнер – 1+1 Media.