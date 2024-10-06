Фермер обнаружил в поле на Киевщине опасную находку (фото)

Остатки зенитно-ракетной системы проверили саперы мобильного спасательного центра.
В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер обнаружил остатки ракеты С-300 во время работы на поле.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
На место происшествия прибыли саперы мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы.
Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия дальнейшей работы на поле.
Напомним, ранее спасатели показали, как разминируют Николаевщину после вражеских обстрелов и боевых действий. Там видно, как вражеский снаряд детонирует под цепным механизмом машины механизированного разминирования.
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