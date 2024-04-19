Фермеры из пострадавших от войны регионов могут бесплатно проверить состояние почвы: как это сделать

Благодаря инициативе почва фермерских хозяйств будет тестироваться в современной сертифицированной лаборатории в Гадеско, Италия.

Американская компания Corteva Agriscience при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины предложила украинским фермерам из пострадавших от войны регионов проверить почву на наличие токсичных металлов в результате бомбовых, ракетных или артиллерийских взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Благодаря инициативе почва по фермерским хозяйствам будет тестироваться в современной сертифицированной лаборатории в Гадеско, Италия. Земля будет проверяться на наличие потенциального загрязнения тяжелыми металлами (мышьяком, железом, свинцом, марганцем, ртутью и никелем) и наличие в ней содержания основных питательных элементов (азота, фосфора, калия, магния и т.п.).

Для определения состояния полей будет также анализироваться структура почвы, содержание органических веществ и другие агрохимические показатели.

Как поясняют в компании, военные действия могут привести к загрязнению земли канцерогенными остатками на опасном уровне, поэтому важно оценить состояние и пригодность полей для земледелия.

По результатам проверки фермеры получат информацию о составе почв, пригодности для ведения сельского хозяйства и мероприятиях, которые можно провести по улучшению состояния почв, в частности рекомендации по необходимости дополнительного внесения питательных элементов для получения запланированного урожая. Фермеры получат эту информацию примерно через месяц после отправки образцов.

“Согласно данным правительства, до 25% украинской земли испытали влияние войны. Потенциальная угроза почвам Украины может представлять серьезные риски для будущего сельского хозяйства в стране, а также для ее вклада в обеспечение продовольственной безопасности во всем мире”, — сказал Александр Дмитриев, руководитель бизнеса компании в Украине.

Фермеры, желающие принять участие, могут заказать анализ почвы через мобильное приложение Soil Test, доступное на App Store и Google Play, где содержится вся необходимая информация относительно отбора и передачи образцов почвы на анализ.

Напомним, украинские саперы разминировали еще около двух тысяч гектаров территории государства.

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