Ферму превратили в морг, повсюду разбросанные туши: оккупанты на Харьковщине убили 2 тыс. коров (видео)

Россияни превратили сверхсовременную ферму в сплошную разруху. Они морили голодом животных и безжалостно отрезали части коров, которые им больше всего смаковали, а остальное бросали гнить.

Российские оккупанты уничтожили крупную ферму в селе Шестаково на Харьковщине. Из трех тысяч коров убиты две тысячи. Захватчики разгромили помещение, технику разрушили и разграбили, а зерно, подсолнечник, сахар вывезли вагонами.

Об этом идет речь в сюжете ICTV.

До полномасштабной войны это было одно из крупнейших агропредприятий в Украине — здесь выращивали подсолнечник, пшеницу, производили сахар и выдоивали по 40 тонн молока в день с более 3 тысяч коров. Однако с приходом российской армии сверхсовременная ферма стала похожа на морг для животных — коровы просто умирали от голода и обстрелов.

"Почти в каждом нашем перемещении стояла их техника, это были танки, БТР, ну все, что может быть. Они просто из сарая в сторону Харькова стреляли", – рассказал главный агроном агрофермы Сергей Яценко.

Из-за обстрелов вход в ферму заблокировало и коровы просто умерли от голода. Но это не все зверства, которые совершали россияни, они, словно дикари, еще и отрезали коровам ноги, или части туловища – то, что им больше всего нравилось, – остальное оставляли гнить. Работники фермы говорят, что оккупанты еще и прикрывались скотом, как щитом.

Шестаково украинские бойцы освободили в мае, а к сентябрю ферму постоянно обстреливали, линия фронта была совсем рядом. Несмотря на это, часть выживших животных удалось эвакуировать. Более месяца назад, после успешного контрнаступления ВСУ, сюда начали возвращаться работники. Привезли сюда также и коров из эвакуации, на их мычание приходит также скот, который все время бродил в лесу. Животные часто больны и ранены и ежедневно погибают, потому что во время оккупации ухода за ними не было.

Сейчас здесь разруха — повсюду лежат мертвые туши коров, почва отравлена гнилью животных, украдено вагоны зерна, подсолнечника, сахара, а гектары плодородного чернозема усеяны взрывчаткой. 90% хозяйства оккупанты уничтожили.

Россияне превратили ферму в морг для животных, фото/Татьяна Доцяк

"Они удивлялись, как это так у коров пластиковые окна стоят, бойлеры стоят, у нас там была родилка, к сожалению ее нет, разбили, пол бокса осталось, там были бойлер, поилочки для телят, лампы для телят были, все современное, все модное, все сделанное для людей, для скота, а они даже шланги украли для доильных аппаратов", — рассказала заведующая подсобным сельским хозяйством агрофермы Екатерина Казенна.

Россияне превратили ферму в морг для животных, фото/Татьяна Доцяк

Убытки агрофермы еще не считали, а государство из-за уничтожения только этого предприятия потеряло более 14 миллиардов гривен, подсчитали в Госэкоинспекции.

В то же время фермеры делают все возможное, чтобы хоть как-то восстановить агропредприятие и верят, что построят еще лучше.

Напомним, 30 октября четверо пьяных российских мобилизованных на временно оккупированной территории Запорожской области устроили погром на ферме. Они зарезали коров, угнали машину и открыли огонь по своим.

Во время оккупации Лимана в Донецкой области оккупанты также порезали скот на ферме. От некогда огромного хозяйства с дорогими племенными конями, а еще скотом почти ничего не осталось. Некоторых животных убило при обстреле, но большинство просто отправили на мясо.

В августе в поселке Высокополье на Херсонщине оккупанты убили около десятка коров. Разорванный на части скот разбросало по полю.

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