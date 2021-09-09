Фешенебельный курорт: украинские туристы удивили соцсети сравнением Лазурного с Сен-Тропе (фото)

В комментариях пользователи пишут, что годами отдыхают именно в Лазурном.

Поселок Лазурное в Херсонской области стал негласным аналогом Сен-Тропе. Украинцы, которые этим летом посетили курорт, оказались под большим впечатлением.

Свои эмоции от отдыха они публикуют в социальных сетях.

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Так, киевлянка первый раз посетила Лазурное и осталась приятно удивлена качеством ночной жизни и красивым морским пляжем.

"Мы впервые в Лазурном и здесь, как в Сен-Тропе. Скромное рыбацкий поселок, облюбованный французской богемой. В 60-х годах прошлого века превратился в фешенебельный курорт, который по сей день привлекает туристов своими пляжами и насыщенной ночной жизнью", — отметила женщина.

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В комментариях к публикации пользователи заметили, что уже не первый год отдыхают в Лазурном. И выбирают его именно из-за своего качества. Хотя не обходится и без конструктивной критики.

Мы уже 10 лет каждое лето ездим. Обожаю Лазурное.

Лазурное — это супер по всем параметрам.

Очень люблю Лазурное, но с годами отсутствие туалетов, урн и лавочек стала более заметно и актуально.

Напомним, что Лазурное будет хорошим вариантом для семейного отдыха по умеренным ценам.

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