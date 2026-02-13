Февраль готовит ледяной удар: в Украину возвращаются морозы до -18

Мороз в Украине

Реклама

Аномальное февральское потепление в Украине вскоре сменят ночные морозы до -18 градусов. Первыми дыхание арктического антициклона почувствуют жители западных, северных и Винницкой областей.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает OBOZ.UA.

Нынешнее ощутимое потепление и «плюсовые» температуры, которые радуют украинцев, уже в ближайшее время уступят место новому похолоданию.

Реклама

«В ближайшей синоптической перспективе, то есть в ближайшие пять дней, у нас будут колебания. На 16-17 число снова снижение температуры, возможно, уже не такое интенсивное, как предыдущие, но все же», — пояснила Птуха.

Когда вернутся морозы?

На старте следующей недели, 16 и 17 февраля, холод будет ощущаться сильнее. По словам синоптика, ситуация будет развиваться по уже знакомому этой зимой сценарию.

«Проходит циклон с юго-запада, выходит через северо-восточные области Украины, далее путешествует к нашим северо-восточным соседям, а на нас начинает распространяться холодная воздушная масса из северных широт, то есть из стран Балтии, где будет образовываться антициклон — спокойное поле, преимущественно без осадков, но с холодной воздушной массой», — рассказала Птуха.

Вследствие таких атмосферных процессов в Украине прогнозируют ощутимые ночные морозы.

Реклама

Погода 16 февраля

В частности, в ночь на понедельник, 16 февраля, в западных, северных регионах и в Винницкой области температура опустится до -8… -14 градусов. В других областях в течение суток будет несколько мягче — от -1 до -7 градусов. На востоке и юго-востоке местами столбики термометров могут подняться до +5 градусов.

Погода 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, установится ясная и сухая погода, однако холод усилится. В западных, северных областях и на Виннитчине ночью ожидается -12… -18 градусов, днем -5… -11. В других регионах ночью прогнозируют -4… -10, а днем -1… -7 градусов. На юге ночь также будет морозной, однако днем воздух будет прогреваться до +2 градусов, в Крыму — до +6.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15-16 февраля активный циклон принесет резкое ухудшение погоды в Украине: дожди с переходом в снег, сильные осадки, налипание снега и штормовой ветер. В течение 16-18 февраля ожидается похолодание, поэтому стоит следить за обновлениями прогнозов.