Февраль в Украине стартует с мощных морозов: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 1 февраля будет холодная. В ночные часы возможно значительное снижение температуры, в части областей ожидается снег.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Температура ночью будет колебаться от 20 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов мороза. На Прикарпатье, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью будет от 15 до 20 градусов мороза.

В ночные часы в южных областях столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов мороза, в течение дня показатели будут колебаться от 4 до 9 градусов мороза.

На территории Закарпатья синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза в течение суток. Облачных осадков не будет, только в юго-восточной части ночью будет снег.

