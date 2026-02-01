ТСН в социальных сетях

Февраль в Украине стартует с мощных морозов: прогноз погоды на сегодня

Начало последнего месяца зимы покажет свой характер — синоптики обещают очень холодную погоду.

Морозы возвращаются

Морозы возвращаются / © pexels.com

Погода в Украине 1 февраля будет холодная. В ночные часы возможно значительное снижение температуры, в части областей ожидается снег.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

Температура ночью будет колебаться от 20 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 12 до 17 градусов мороза. На Прикарпатье, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью будет от 15 до 20 градусов мороза.

В ночные часы в южных областях столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов мороза, в течение дня показатели будут колебаться от 4 до 9 градусов мороза.

На территории Закарпатья синоптики прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза в течение суток. Облачных осадков не будет, только в юго-восточной части ночью будет снег.

Ранее синоптик объяснили, будет ли третья волна морозов в Украине и какая погода будет в феврале. Больше об этом читайте в новости.

