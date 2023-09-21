Фейк о трансляции выступления президента Зеленского в ООН: официальное заявление марафона "Єдині новини"

В четверг, 21 сентября, российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН.

Команда марафона "Єдині новини" сообщает, что эта информация недостоверна и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.

Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, опубликовавший перемонтированное видео в своем телеграмм-канале. К распространению этого видео подключились российские сайты НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс и другие пропагандистские ресурсы, которые в присущей им манере исказили реальность. К сожалению, распространение фейка поддержали некоторые украинские и европейские источники. В их числе новостные сайты, телеграмм-каналы и отдельные народные депутаты.

Убедиться в том, что информация и собственно видео являются фейковыми, все заинтересованные стороны могут на YouTube-каналах, транслирующих марафон, в архиве ОТТ-платформ и т.д. Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы – геотитр, плашку, подвижную строку, которые отсутствуют в фейковом видео. Кроме того, в прямом эфире марафона трансляция выступления Президента дублировалась другим диктором, который также легко проверить.

В фейковом видео был использован фрагмент речи Президента с украинским дубляжем из видео, которое размещено на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи Президента за трибуной. Обращаем внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, добавленной в фейковый ролик его авторами.

К слову, это уже не первый случай, когда российские или пророссийские ресурсы используют брендинг популярных украинских телеканалов или марафона "Єдині новини" для дезинформирования общества.

Редакции марафона "Єдині новини" призывают к исследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, телеграмм-каналах и среди определенных народных депутатов. Важно, чтобы авторы таких публикаций публично указали их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации.

Напомним, выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН в среду, 20 сентября, пытался обжаловать постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Читайте также: