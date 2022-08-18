Фейки о компенсациях для пострадавших от войны украинцев: как на самом деле получить возмещение от Европейского суда

Если вы слышали, что ваш частный дом разрушили и ничего нам не возмещают, то Центр противодействия дезинформации уверяет, что это не так.

Как сообщили в ЦПИ, для возмещения необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Заполните форму на сайте.

Фейк

Пока дойдет очередь до меня – пройдут годы. Не вижу смысла в этом заявлении.

Правда

Каждое заявление важно, потому что помогает лично вам получить компенсацию за причиненный материальный или моральный ущерб и каждому украинцу достичь осуждения действий агрессора и предотвратить новые преступления.

Фейк

Пока придет компенсация, я самостоятельно сделаю ремонт.

Правда

Украинцы, пострадавшие от злости России, могут получить компенсацию от 5000 до 30000 евро. Для этого подайте заявление до 16 января 2023 г. Заявления рассматриваются в порядке очереди, а размер компенсации – на основании первоначальных доказательств видео- и фотофиксации.

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