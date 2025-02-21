Фейки от РФ: как российские спецслужбы манипулируют украинцами через соцсети

Российские спецслужбы активно используют соцсети для распространения фейков, направленных на дестабилизацию украинского общества.

Впрочем, враг готовит провокации в странах Евросоюза, чтобы обвинить Украину в срыве мирных переговоров.

ТСН.ua собрал последние фейки, которые распространяли российские боты и фейковые аккаунты для достижения своих враждебных замыслов.

Теракт против российских дипломатов

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что РФ распространяла в соцсетях информацию о подготовке Украиной теракта против российских дипломатов в Европе.

"После разоблачения и катастрофического падения авторитета российских пропагандистских ресурсов в цивилизованных странах эту функцию производства фейков взяли на себя российские спецслужбы, ежедневно издающие очевидно абсурдные вымышленные новости с целью дестабилизировать Украину и украинские силы безопасности и обороны", – сказал он.

По словам Юсова, новые обвинения Кремля являются частью более широкой кампании по дестабилизации международной ситуации. Он отметил, что путинские спецслужбы неоднократно организовывали провокации и теракты, в частности, против собственных граждан.

Как считает украинская разведка, РФ преследует цель оправдать свои действия в информационном пространстве, несмотря на абсурдность подобных заявлений.

"Доктор Пи" возвращается

В соцсетях завирусилось обращение Андрея Слюсарчука, известного как "Доктор Пи", к президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, в котором Слюсарчук критикует политику обоих в отношении Украины и войны.

Автор поста известен в Украине как "Доктор Пи", притворявшийся выдающимся нейрохирургом и ученым. Впоследствии его приговорили за убийство по неосторожности и мошенничество к восьми годам заключения.

Однако, в 2016 году, не отбыв срок заключения, он вышел на свободу "по закону Савченко" под личные обязательства. Верховный суд отменил все предыдущие приговоры. Дело снова начало слушаться в первой инстанции. А в ноябре 2024 года суд оправдал "Доктора Пи". Известно, что он сейчас проживает в Женеве.

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Сообщение Слюсарчука на его Facebook-странице появилось 20 февраля. Автор называет себя украинским врачом и непосредственно обращается к Трампу и Путину, описывая страшную "цену их политики" и называя политиков "двумя людоедами в костюмах".

В своем заявлении мужчина обвиняет Путина и Трампа в "торговле" жизнями украинцев, как акциями на бирже; обвиняет обоих в стремлении, чтобы украинцы "сдались" ради их "рейтинга и имперского маразма"; называет президентов "двумя гиенами, которые делят труп Украины"; утверждает о лжи со стороны и Путина, и Трампа по поводу прекращения огня.

Многие пользователи соцсети активно распространяли его сообщение, однако нашлись и те, кто сразу поставил под сомнение слова автора.

Украинские журналисты также отреагировали на сообщение и заметили, что оно манипулятивно и взбешено на дискредитацию.

В свою очередь, системная аналитика Наталья Глоба назвала сообщение Слюсарчука "российской информационной диверсией".

"Только идиот не способен распознать в этом "письме" российскую информационную диверсию с целью доказать, что все сообщения о зверствах россиян в Украине — фейк", — говорится в сообщении Натальи Глобы.

"Скоро у вас не будет друзей"

В сети пользователи активно распространяли речь министра обороны Германии Бориса Писториуса, которую он произнес на конференции в Мюнхене 14-16 февраля. Она была направлена против вице-президента США Джея ди Венса.

Текст был эмоциональным и с резкими высказываниями в направлении американского чиновника.

Начинался он со слов: "Скоро у вас не будет друзей, кроме бандитов…". В тексте якобы немецкий министр обороны заявляет, что Вэнс приехал в Европу, чтобы вылить "свою фашистскую желчь на лидеров Великобритании и всей Европы", а также называет его человеком, "которого даже его собственный президент не видит своим преемником".

Скриншот

Пользователь Facebook Nina Harnyk отметила, что в сообщении очень много теста, "где слова не добираются, а эмоции зашкаливают".

По словам Нины, такой текст просто не мог быть оглашен публично на международной конференции. Европейские политики слова все-таки подбирают. Так Писториус критиковал предыдущее выступление Венса, но ни слов, которые я привела, ни других подобного типа в ней не было. Женщина призвала не вестись на подобные фальшивки.

Пользователь Любовь Терехова отметила, что слова не принадлежат министру обороны Германии Писториусу, а являются реакцией блога политической рекламы с Британией.

По ее словам, большое количество людей восприняло эмоциональный блог за позицию немецкого правительства.

"Теперь все эти люди будут разочарованы, кое-кто запостит эмоциональные реакции, которые недоброжелатели потом поскринят и скажут, что это позиция украинского народа", — написала она в фейсбуке.

Скриншот из соцсетей

Издание Stopfake сообщило, что текст, распространяемый в соцсетях от имени министра обороны Германии Бориса Писториуса, не имеет никакого отношения к его выступлению на Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года.

Фактчекеры установили, что пост впервые появился 15 февраля 2025 года в англоязычном сегменте соцсетей X (бывший Twitter) и Substack. Его автором является пользователь Мартин МакСуини под ником "Truth matters", называющий себя "политическим комментатором и создателем контента о сохранении демократии и социальной справедливости".

В своем оригинальном посту, посвященном критике выступления вице-президента США Джея Ди Венса на Мюнхенской конференции, МакСуини не упоминал Писториуса. Весь текст содержал только личные размышления автора о мировой политике.

Позже текст попал в украинский сегмент соцсетей без указания авторства, и слова МакСуини ошибочно приписали министру обороны Германии Писториусу.

ВСУ торгует БТР

Российские новостные сайты и пользователи соцсетей с ссылкой на украинские СМИ распространили информацию о том, что военные 225-го отдельного штурмового полка ВСУ якобы выставили на продажу два бронетранспортера (БТР-60).

Как выяснили факт источника, источником этих утверждений стал пропагандистский Telegram-канал "Укропский фреш", систематически распространяющий дезинформацию об Украине. В качестве аргумента они привели скриншот объявления из группы в Facebook "Отдельный 225 батальон".

Однако в самом объявлении о продаже БТР-60 не упоминаются ВСУ. Техника демилитаризована, долгое время хранилась и продается как коллекционный или музейный экспонат.

В частности, продавец отметил, что бронетранспортеры находятся в Венгрии, что опровергает обвинения в адрес украинских военных.

Президентские выборы

Российские масс-медиа и боты в соцсети Х активно распространяли фотографии, якобы сделанные в Харькове. На фото изображены агитационные плакаты с перечеркнутой фотографией президента Украины Владимира Зеленского и надписями "Требуем выборов", "Верните нам выборы" и "Выборы – это наше право", передает Укринформ.

По утверждениям пропагандистов, фотографии этих плакатов якобы свидетельствуют о том, что в Харькове набирает силу движение с "требованием" проведения президентских выборов в Украине, вопреки тому, что в стране действует военное положение.

Как отметили в издании это фейк, ведь невозможно точно идентифицировать геолокацию, где были сделаны фотографии. Также с помощью функций "анализа обнаружения ошибок" (обнаруживает места изменения изображения) и "анализа шума" (убирает неизменяемые части фото) сервису глубинной проверки изображений Forensically удалось выяснить, что изображения плакатов были наложены с помощью графических редакторов.

Следует отметить, что российский фейк появился в сети на фоне заявления президента США Дональда Трампа о низком рейтинге украинского президента.

В свою очередь мнения украинцев относительно выборов в Украине разделились, большинство высказались против, ведь во время войны это не допустимо, также нашлись и те, кому эта идея импонирует.

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Однако, в заявлении общественных организаций, которое опубликовало издание Украинская правда, говорится, что в ближайшие полгода невозможно провести демократические выборы в Украине.

Украинцев предупреждают о фейках и ИПСО

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram записал видеообращение в котором предупреждает украинцев о ряде ИПСО от россиян.

Чиновник отмечает, что информационную атаку РФ готовит к годовщине полномасштабного вторжения, а именно к 24 февраля.

"Ждите по ноунейм телеграмм-каналам, все убежавшие тик-ток бунтуют, недовольны, еще немного и тд. Хотят перебить информационный повод, что люди действительно стали в поддержку нашего Президента после высказываний некоторых. Такое уже было, как и о машинах, купивших все губернаторы, виллы в Италии и т.д."

Центр противодействия дезинформации отмечает, что российские спецслужбы входят в активный этап информационных операций против Украины и Европы.

По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, в Европе российские спецслужбы сейчас сосредоточены на поддержке так называемых евроскептиков – политиков, которые поставят под сомнение нынешнюю конструкцию ЕС, будут работать на разбалансировку Европы для отказа от поддержки Украины и изменения нынешнего курса ЕС.

"Россия делает ставку на евроскептицизм как основу для разрушения единства в Европе, создания условий для поглощения и предстоящей аннексии стран Балтии, а также снятия санкций с РФ", – говорится в сообщении.

Как отметил Коваленко, в Украине россияне будут работать информационно над темой раскола общества как по линии "гражданские-военные", так и будут призывать к протестам, пытаясь сформировать такой нарратив.

В свою очередь Служба безопасности Украины отмечает, что за последнее время значительно возросло количество информационных диверсий, направленных на раскол общества и искусственное распространение протестных настроений.

Для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, наиболее активно в ТикТок и Telegram.

В деструктивном контенте враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядков в разных регионах нашего государства. Одновременно рашисты призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают средства за участие в митингах.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации.

Напомним, в Киевской области задержали агентов ФСБ, которые готовили взрывы на объектах ВСУ и правоохранительных органов.

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