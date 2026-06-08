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- Украина
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Фейкова "Дія" охотится на данные украинцев: что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку
В Украине обнаружили фейковую страницу, имитирующую сервис Дия. BankID и предлагает установить посторонний APK-файл. Специалисты предупреждают: такие приложения могут собирать персональные данные, перехватывать SMS и получать доступ к смартфону.
В Украине обнаружили новую фишинговую схему, в которой злоумышленники маскируются под официальный сервис "Дия.BankID" и пытаются получить персональные данные пользователей.
Об этом предупреждает проект Brama.
Мошенники создали поддельную страницу, визуально имитирующую интерфейс государственного сервиса. В то же время адрес сайта в браузере не имеет никакого отношения к официальным веб-ресурсам "Дія" или другим государственным платформам.
После перехода на фейковый сайт пользователю предлагают установить постороннее приложение. Вместо перенаправления в официальные магазины Google Play или App Store сайт запускает загрузку APK-файла непосредственно из браузера.
Специалисты предупреждают, что такие файлы могут содержать вредоносный код. После установки они способны шпионить за пользователем или получать скрытый доступ к системе смартфона.
Опасность также заключается в том, что подобные приложения часто запрашивают разрешения на чтение SMS, уведомлений и доступ к файлам. Это может позволить злоумышленникам собирать личную информацию, перехватывать коды подтверждения и получать доступ к конфиденциальным данным.
В Brama призывают украинцев внимательно проверять адрес сайта перед вводом какой-либо информации. Официальные государственные ресурсы Украины используют доменную зону gov.ua. Сайты с другими подозрительными расширениями, в том числе .info, могут быть фишинговыми.
Пользователям также рекомендуют не устанавливать файлы из браузера. Официальное приложение "Дія" и другие государственные цифровые сервисы нужно загружать только через официальные маркеты приложений - Google Play или App Store.
Раньше мы писали, что почти каждый украинец сталкивался с раздражительной ситуацией: на экране смартфона высвечивается незнакомый номер, вы нажимаете кнопку ответа, а в ответ слышите тишину или короткие гудки. На первый взгляд такие вызовы кажутся бессмысленными, ведь злоумышленники ничего не требуют. Однако специалисты предостерегают: это начало опасной схемы.