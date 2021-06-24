Фейковая свадьба, подставные родители и афера с жильем: женщины из Одессы выманили у влюбленного британца 250 тысяч евро

Фейковая свадьба, подставные родители и афера с жильем: женщины из Одессы выманили у влюбленного британца 250 тысяч евро

Сейчас пострадавший британец пытается справедливого наказания для своих обидчиков.

Жительница Одессы выманила у влюбленного в нее британца 250 тысяч евро. Сама же украинка выходить замуж не собиралась, поэтому вместо себя на иностранце женила другую и провернула масштабную аферу.

О деталях этого свадебного мошенничества рассказывает BBC.

Не хотела выходить замуж за украинцев

52-летний британец Джеймс не искал любви в Украине. В 2015 году он приехал в Одессу по делам — друг попросил его помочь создать новый проект поддержки детей-переселенцев с востока Украины.

Работа за рубежом была для мужчины новой, он не понимал языка, поэтому нашел переводчика — женщину по имени Юлия. В течение нескольких месяцев иностранец ездил туда-сюда, сочетая свою благотворительную работу в Одессе со штатной работой в Великобритании.

Однажды переводчица пригласила его сходить прогуляться по городу вместе с ее 32-летней подругой Ириной. Женщина оказалась переселенкой из Донецка и сразу приглянулась британцу.

"Она сразу рассказала мне о двух предыдущих браках и о том, почему она не хотела снова выходить замуж за украинцев", — говорит Джеймс.

Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, пара начала встречаться. Правда, пришлось постоянно брать с собой переводчика, потому что женщина не говорила по-английски. Переводчица — подруга Юлия брала зарплату до 150 долларов США (107 фунтов стерлингов) в день.

На фото переводчица Юлия и Ирина

Когда Джеймс уезжал, пара переписывалась в Viber.

"Вы подарили мне настоящую сказку. И большое спасибо за это ... Я верю в вас. Просто вы можете подарить мне это счастье. Я люблю вас", — говорится в одном сообщении Ирина прислала Джеймсу.

В течение следующих полгода пара виделась, когда Джеймс приезжал в Одессу. Были дорогие блюда и вечера в Оперном театре. Но до близости и поцелуев дело не доходило — переводчица Юлия всегда была рядом, и Ирина сказала ему, что не верила в секс до брака.

"Я подумал:" Это очень высокий моральный стандарт ", — говорит Джеймс."Ее, очевидно, воспитывали очень хорошо".

Мошенничество с "квартирными" деньгами

За восемь месяцев до свадьбы пара устроила помолвку на шикарной вилле "Отрада" с видом на море. Это был ноябрь 2016 года через 11 месяцев после их первого свидания. Иностранец начал оплачивать Ирине уроки английского языка.

Из-за бюрократических задержек в посольстве, что усложняло выезд Ирины в Британию, Джеймс решив переехать в Украину и начать новую жизнь с любимой женщиной. Он уволился с работы и продал свой дом, и они с Ириной начали искать совместное жилье в Одессе.

"Собирались покупать жилье, — говорит он, — потому что это давало своего рода постоянство отношениям. Мои друзья в Великобритании считали, что это большой шаг, но они радовались за меня, что у меня есть будущее".

На самом деле проблемы Джеймса только начинались.

Перевод денег из Великобритании в Украину не простой — существует ограничение по размеру перевода. Ирина предложила необычную договоренность о переводе его 200 тысяч долларов (141 000 фунтов стерлингов) "квартирных" денег в Украине. Вместо того, чтобы послать деньги на личный счет Ирины, Джеймсу сказали, что он должен положить деньги на счет компании ее подруги Кристины, организатора свадеб. Несмотря на некоторые сомнения, Джеймс переслал деньги Кристине. Когда сумма средств поступила в Украину, дела получили сюрреалистического поворот.

Ирина объявила Джеймсу, что банк выдаст деньги только при условии законного брака с Кристиной. Это было бы формальной задачей, которая было бы выполнена всего за 10 минут в ЗАГСе, а потом все бы отменили. Теперь Джеймс оказался в сложной ситуации — Ирина угрожала отказаться от свадьбы, если деньги банк не отдаст и они не приобретут жилье.

"Мне сказали, что расстаться с Кристиной, а затем повторно жениться на Ирине будет легко", — говорит Джеймс.

Свадьба с Ириной было запланирована на 11 июля, а в пятницу, 10 июля 2017 года, при поддержке своей невесты Ирины, Джеймс женился на организатором свадьбы Кристиной Стаховой.

На фото организатор свадеб Кристина

Деньги банк отдал, и в тот же день Кристина и Ирина объявили, что все 200 тысяч долларов были потрачены на квартиру. Позже мужчина обнаружит, что новое жилье самом деле стоило только 60 тысяч долларов (42 310 фунтов стерлингов), и оно было не только его, а общей собственностью с законной женой (организатором свадьбы) Кристиной.

"Я был таким идиотом", — позже скажет Джеймс.

Фейковая свадьба с подставными "родителями" и "гостями"

На следующий день после бракосочетания с Кристиной Джеймс должен был "жениться" на Ирине ради окружающих, потому что женщина вроде пригласила родных, а после случившегося, "не хотела выглядеть в их глазах проституткой". Свадьба обошлась в 20 тысяч долларов и эту сумму оплатил Джеймс. Сейчас мужчина понимает, что все, что касается свадебного приема, было аферой.

Цены были завышены, 60 гостей, скорее всего, заплатили за то, чтобы быть там, даже "матерью" Ирины оказалась мама-переводчицы Юлии. Британец уверен, что был единственным посетителем, кто считал это действо настоящим.

На тот момент Джеймс не знал, но его невеста Ирина уже была замужем. Официальные записи свидетельствуют, что она замужем за Андреем Сиковим с августа 2015 года, за три месяца до встречи с Джеймсом.

У организатора свадеб Кристины также был муж, которого звали Денис, но он, видимо, знал об афере. Записи показывают, что Кристина развелась с Денисом за три недели до того, как она подписала документ о браке с Джеймсом. После того, как мошеннический брак закончился, она снова вышла замуж за Дениса.

Вечером на свадебном приеме, перед тем, как должна была состояться брачная ночь, Джеймса напоили и он отключился. В этом он обвиняет подставную "мать" невесты. Свадьба для Джеймса закончилась в больнице. Ирина отказалась ехать с ним, а на следующий день обвинила его в том, что он напился и унизил ее на глазах у его семьи.

В течение следующих нескольких недель Ирина держалась на расстоянии, говоря, что она попала в больницу, но поскольку он не ее официальный муж, то его к ней в палату не пустят.

Джеймс все-таки перечислил ей более 12 тысяч долларов (8460 фунтов стерлингов) на ее "медицинские расходы".

Глаза на аферу открыл доброжелательный украинец

В конце концов безумие прекратилось. Вмешался доброжелательный украинец и сообщил Джеймсу, что реальная стоимость его квартиры составляет лишь 63 тысячи долларов (44 632 фунтов стерлингов) — на 140 тысяч долларов (98 730 фунтов стерлингов) меньше, чем он заплатил.

Джеймс наконец понял, что женщины обманули его на 250 тысяч долларов, то есть на две трети его жизненных сбережений.

"Это выходит за пределы уровня человеческого понимания того, что все эти люди вели себя так", — говорит пострадавший иностранец.

Правоохранители смеялись в лицо

Джеймс намерен вернуть свои деньги и добиться справедливого наказания для мошенников. Впрочем, в Украине он столкнулся с неадекватностью украинского правосудия.

"У меня были все банковские документы для переводов и сообщения Viber между нами", — говорит он. "Я был уверен, что с этим разберутся. Четыре раза он обращался к одесской полиции, рассказывая о том, что произошло, и показывал собранные доказательства. Порой они смеялись мне в лицо", — сказал он.

Ирину и Кристину допросили, но отпустили и обвинений не предъявили.

Единственным положительным моментом стало то, что женитьбу Джеймса с Кристиной признали фальшивой и он стал единственным владельцем приобретенной квартиры Он также нанял частного детектива для ведения этого дела.

Джеймс пережил слишком много. Сейчас он получил еще одну благотворительную работу и пытается двигаться дальше. Джеймс говорит, что он решил рассказать в СМИ свою историю, чтобы предупредить других, кто соблазняется искать любовь в Украине.

Напомним, что 62-летняя жительница Ратнивского района Волынской области потеряла почти 43,5 тыс. гривен, когда пыталась продать через Интернет средства для ухода за волосами.

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