Фейковое фото с вершины Эвереста: подробности скандала вокруг известной альпинистки из Ивано-Франковска

Альпинистка Кристина Мохнацкая после скандала в соцсетях признала, что не поднялась на Эверест и подделала фото с вершины горы.

Вокруг 31-летней учительницы географии из Ивано-Франковщины, альпинистки Кристины Мохнацкой, разгорелся скандал из-за ее восхождения на Эверест. Женщину обвинили во лжи о покорении высочайшей вершины мира. Сначала альпинистка отвергала эти обвинения, но впоследствии призналась, что на самом деле не дошла 15 метров до вершины. Прициной этого Мохнацкая назвала плохое самочувствие своего гида.

Альпинистка объяснила, что была убежденной, что восхождение ей зачислят, поскольку ей это пообещали проводники.

"Когда мы обсудили все нюансы восхождения, нам главный шерп рассказывал правила. Что можно не дойти до вершины 15-20 метров и могут зачислить", — сказала альпинистка.

По ее словам, восхождение она не продлила за несколько метров до вершины, потому что решила вернуться к одному из проводников, который пожаловался на ухудшение самочувствия и головную боль.

"Я думала, чтобы он не умер, потому что с кем я буду сходить... Подъем — это только 40% успеха, самое важное, когда ты вернешься целым", — отметила женщина.

Также альпинистка призналась, что фото на вершине, которое она опубликовала в соцсети, было поддельное. Из-за чего Facebook заблокировал ее страницу.

"Фото мое. Вершина была сзади подсунутой, я на ней не была", — сказала альпинистка 17 июня на пресс-конференции.

фото/Кристины Мохнацкого

Хотела подняться на Эверест без кислорода и прочитать там лекцию

Отметим, что Кристина Мохнацкая интенсивно готовилась к восхождению на Эверест добрых полгода. Как пишет "Галка", ей удалось заручиться поддержкой благотворителей и собрать 114 тысяч долларов. Перед поездкой Мохнацкая заявила, что во время поднятия планирует прочитать лекцию по географии. Она также ставила для себя чрезвычайно амбициозную цель — выйти на Эверест без кислорода.

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Подозрение во лжи

24 мая Кристина Мохнацкая обнародовала фотографию с подножия Эвереста и сообщила о начале своего восхождения. 1 июня Университет Короля Данила, в котором преподает географию Мохнацкая, сообщил о ее успешное покорение вершины, которое произошло около 07:00 по местному времени.

Впрочем, часть альпинистов, находившихся в лагере в Гималаях, заявили, что на самом деле Кристине Мохнацкой не удалось подняться на вершину. В частности известный альпинист из Днепра, который покорил Эверест, Дмитрий Семеренко записал видео, в котором обвинил альпинистку во лжи.

"У меня здесь очень много спрашивают о Христе Мохнацкой. Вот она как великомученица какая-то. Я уважаю всех людей, но не люблю лжецов. Так вот вернемся к Христе — она не поднялась. Она очень медленно шла в третьем лагере и все такое", — заявил Семеренко.

Сначала отрицала все обвинения

2 июня в комментарии ZAXID.NET Мохнацкая сообщила, что знает Дмитрия Семеренко и не понимает, почему тот обвинил его во лжи. Также она заявивла, что поднялась на Эверест, но ее не внесли в список из-за того, что она поздно подала эту информацию организаторам, поэтому она ждет исправления этой ситуации.

Впоследствии Мохнацкая выложила в соцсетях фотографии, которые должны были подтверждать, что она таки была на вершине мира. Также она заявила, что будет подавать в суд за клевету на тех, кто обвиняет ее во лжи. Но ее фотография на вершине оказалась подделаной в "Фотошопе".

4 июня Мохнацкая написала в соцсети историю своего восхождения, в которой призналась, что не дошла на вершину - ей оставалось 10-15 метров, но все же считает, что покорила Эверест.

фото/Кристина Мохнацкого

Кристина Мохнацкая еще раз планирует подняться на вершину мира

В дальнейшем альпинистка из Прикарпатья еще раз планирует подняться на Эверест, однако в следующий раз хочет это сделать без лишнего шума.

"Знаю, что утраченное доверие у людей трудно вернуть, но я буду пытаться", — добавила она.

Отметим, 31-летняя Кристина Махнацька родом из маленького украинского села. Женщина занимается альпинизмом уже 10 лет. В старших классах школы врачи давали ей инвалидность, потому что у нее были больные ноги. Впрочем Кристина отказалась от операции. Она едва не теряла сознание, но тренировалась и постоянно ходила в горы. За спиной у учительницы географии уже десятки покоренных вершин.

фото/Кристина Мохнацкого, "Галка"

В 2020 году она поднялась на гору Арарат, где в течение 27 минут и 38 секунд декламировала стихи Тараса Шевченко. И за это ее номинировали на рекорд "Самая продолжительная декламации сборника стихов "Кобзарь" Тараса Шевченко на вершине горы Арарат".

В марте 2021 Мохнацкая поднялась на самый высокий вулкан мира — Глаза Пустыни в Южной Америке. Большинство альпинистов преодолевают путь на его вершину 2-3 суток, а Кристина Мохнацкая сделала это всего за 19 часов и установила национальный рекорд.

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