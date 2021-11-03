Фейковые COVID-сертификаты и водительские права: 17-летний харьковчанин подделал приложение "Дія"

На Телеграмм-бот и канал юного злоумышленника было подписано более 20 тысяч человек.

В Харькове 17-летний юноша разработал фейковое приложение "Дія" и продавал поддельные е-документы.

Об этом сообщает Киберполиция.

На удаленном сервере парень создал сайт, который с мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія". После получения денег юноша предоставлял пользователям ссылку на свою разработку через бот в мессенджере. По этой ссылке граждане могли собственноручно создать документы, которые отражались в поддельном приложении "Дія".

За 200 грн получить доступ к фейковой "Дії", за 300 грн — оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн — фальшивое водительское удостоверение.

Кроме того, веб-платформа генерировала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации.

На Телеграмм-бот и канал юного злоумышленника, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Киберполиция устанавливает лиц, воспользовавшихся этими услугами.

Хакеру грозит до трех лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, что неделю назад в Запорожской области правоохранители разоблачили 20-летнего местного жителя, создавшего фейковую копию приложения "Дія". Ему предложили стажировку в Минцифре.

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