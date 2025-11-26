Фейковые инвалидности: в Украине уволен ряд прокуроров

Генпрокуратура / © 24.UA

После направления прокуроров со статусом инвалидности на комплексную проверку в КГКП есть увольнение. Так, должностей лишены 74 человека.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Результаты проверки

74 уволены из органов прокуратуры,

66 уволены с административных должностей,

290 дисциплинарных производств находятся на рассмотрении.

Отмечается, что, несмотря на ожидания общества жестких и резких шагов, каждый случай разбирают отдельно.

«В органах прокуратуры ведь годами работают люди с различными заболеваниями, которые по праву дают им возможность пользоваться соответствующим статусом», — отметил Кравченко.

А относительно фейковых инвалидностей он убежден, что одними увольнениями проблема не решится.

«Было преступление, будет и приговор. Несколько дел уже в суде», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В частности, речь идет о деле заместителя руководителя Уманской прокуратуры и бывшего руководителя прокуратуры Хмельницкой области.

«И теперь еще один прокурор будет отвечать перед судом. После восьми лет работы следователем в Черкассах он в 2019 году уволился и поступил в Национальную академию прокуратуры. И параллельно „оформил“ себе инвалидность. Быстро, без осмотра, без личного присутствия МСЭК установила ему ІІ группу с "потерей 80% трудоспособности", - сообщил генпрокурор.

Пять лет он незаконно получал пенсию, находясь на иждивении государства. В сентябре все участники схемы и прокурор, и чиновники МСЭК получили подозрения. Теперь его ждет суд.

Ранее в Украине отменили сотни решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по предоставлению инвалидности должностным лицам.

"По инициативе ГБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов", - сказал директор ГБР Алексей Сухачев.