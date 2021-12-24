Фейковые паспорта и справки о вакцинации: на Закарпатье мошенники продавали по 500 подделок в день

Кроме "ковид"-документов, фигуранты подделывали водительские удостоверения, ID-карты граждан Украины и стран ЕС.
Правоохранители разоблачили в Ужгороде Закарпатской области группу лиц, которая производила и продавала поддельные документы. В день правонарушители реализовывали около 500 фальшивок.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Обнаружить мошенников правоохранителям удалось благодаря тому, что в международном пункте пропуска "Тиса" задержали 27-летнего жителя Великоберезнянщины, который показал пограничникам сертификат о вакцинации с явными признаками подделки.
Сотрудники закарпатской полиции сразу же начали расследование, а против мужчины возбудили уголовное дело.
В ходе расследования оперативникам удалось установить, что к изготовлению изъятой подделки причастна группа лиц в Ужгороде. Правоохранители узнали адреса, где злоумышленники обустроили свои офисы.
"В результате вчера, 23 декабря, были проведены обыски по месту осуществления незаконной деятельности. В ходе следственных действий выяснилось, что кроме подделки "ковид"-документов, фигуранты предлагали свои услуги и по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств, ID-карт граждан Украины и стран Европейского Союза", — говорится в сообщении.
Полиция установила, что злоумышленники печатали и продавали не менее 500 поддельных сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестах в день. Масштабы распространения других незаконных документов устанавливаются.
Напомним, во Львовской области за фейковый "ковид"-сертификат осудили мужчину на год ограничения свободы.
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