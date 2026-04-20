Украина
Фейковые письма от Буданова — в Офисе президента предупредили украинцев

Граждан призывают тщательно проверять отправителей электронных писем и не доверять сомнительным адресантам.

© pexels.com

Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Одно из таких писем получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас.

«Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас. В нем говорилось о просьбе от якобы руководителя Офиса президента "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинских граждан на родину», — сообщили в ОП.

Письмо поступило не с официального адреса, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Буданову.

Информацию о кибермошенничестве уже передали в соответствующие правоохранительные органы. В ОП призвали тщательно проверять отправителей электронных писем и не доверять сомнительным адресантам.

Напомним, в мессенджерах активизировалась мошенническая рассылка сообщений о якобы выплате 8800 грн помощи от Организации Объединенных Наций во время войны и о компенсации 3100 грн на человека от «Укрэнерго».

