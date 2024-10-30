Фейковые письма якобы от налоговой: бухгалтеров предупредили о хакерской атаке

В Госспецсвязи сообщили о новой волне кибератак на бухгалтеров украинских предприятий из-за фейковых писем от ГНС.

В Украине бухгалтеры, пользующиеся системами дистанционного банковского обслуживания, стали жертвами кибератаки.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Сегодня обнаружена новая волна фишинговых атак, нацеленных на бухгалтеров украинских предприятий. Злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие уведомления от Государственной налоговой службы Украины.

Письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис, где размещен архив. Открытие этого архива может привести к установке вредоносного приложения на компьютер, что позволит злоумышленникам получить удаленный доступ к системе.

В отдельных случаях время от поражения до угона средств может быть меньше часа.

Напомним, хакеры поразили 33 российских сайта в честь 33-й годовщины Независимости Украины.

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