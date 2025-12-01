Фейковые видео о «гуманитарной помощи» ходят в TikTok: украинцев призывают не переходить по подозрительным ссылкам

Фейковые видео о «гуманитарной помощи»

У TikTok появилась волна фейковых видео, в которых авторы заявляют о якобы гуманитарной помощи для украинских семей от всемирных благотворительных фондов. В роликах пользователей призывают перейти «по ссылке в шапке профиля» и заполнить анкету, чтобы получить «выплату» или «упаковку помощи».

По информации Центра противодействия дезинформации , эти видео не имеют никакого отношения к благотворительности. Их создают для того, чтобы манипулировать доверием людей, собирать персональные данные или искусственно наращивать аудиторию определенных аккаунтов и ресурсов.

Специалисты отмечают, что актуальную информацию о гуманитарной поддержке можно получить исключительно на официальных сайтах международных благотворительных организаций, украинских министерств, местных администраций и проверенных партнерских структур.

Центр уже фиксировал подобные случаи распространения ложной информации, в частности фейк о «выплатах детям войны», который также использовался для обмана граждан.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты планируют активизировать информационные кампании против Запада, направленные на подрыв доверия к санкциям и ужесточение страхов перед ядерной угрозой .

Мы ранее информировали, что в 2026 году Россия существенно увеличит расходы на государственные телеканалы и кремлевских вещателей, несмотря на рекордный дефицит бюджета и экономические проблемы .