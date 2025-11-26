Фейковый работник банка выманил у пенсионера 64 000 грн: что придумал злоумышленник (фото)

В Киеве разоблачена схема телефонного мошенничества / © Полиция Киева

В Киеве псевдоработник банка обманул 75-летнего пенсионера, завладев его 64 тыс. грн через схему «вишинга» с использованием SIP-телефонии для подмены номера. Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении сразу в двух преступлениях.

Об этом сообщила полиция Киева.

По данным следствия, 33-летний житель Днепропетровской области вместе с сообщниками заранее разработал детальный план преступления. Фигурант организовал схему телефонного мошенничества через «вишинг» — один из видов социальной инженерии, когда аферисты притворяются работниками официальных учреждений и выманивают конфиденциальные данные.

Злоумышленники использовали SIP-телефонию, которая позволяет подменять номера, чтобы скрывать следы и создать иллюзию, что звонок поступает от настоящего банка.

Во время звонка к пожилому киевлянину фигуранты представились работниками банка и сообщили о якобы «подозрительной активности» на банковском счете мужчины. Путем психологического давления и манипуляций злоумышленники заставили пенсионера раскрыть конфиденциальные данные для доступа к его онлайн-банкингу. Получив такой доступ, дельцы незаконно завладели 64 тыс. грн.

Следователи сообщили 33-летнему фигуранту о подозрении по двум статьям:

несанкционированное вмешательство в работу электронных систем;

мошенничество, совершенное в крупных размерах в составе группы.

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы.

Полиция призвала граждан быть внимательными, не разглашать конфиденциальную информацию и немедленно сообщать о подозрительных звонках, чтобы не потерять свои деньги.

К слову, жительница Тернополя перевела 215 тыс. грн мошеннику, который представился менеджером по поддержке чат-бота банка. Незнакомец вошел в доверие, предложив изменить статус карты и кредитный лимит, и убедил женщину осуществить две транзакции. Правоохранители начали уголовное производство.