Фицо отказался от компенсации словакам убытков из-за прекращения транзита газа РФ – Зеленский

Очевидно, для Фицо важнее сотрудничество с Кремлем, а не с Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что предлагал Словакии компенсацию ущерба от российского транзита. Но премьер Роберт Фицо отказался.

Об этом написал глава государства Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: украинцы борются за жизнь, вместо этого Фицо борется за деньги, и вряд ли деньги за Словакию. Теневые договоренности с Путиным – либо торговля государственными интересами, либо работа на личную выгоду.

"Мы предложили ему (Фицо — ред.) решение о возможной компенсации словакам, в частности словакам, убытков от российского транзита, а также альтернативы для транзита – любого другого газа, не российского, по требованию Еврокомиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. Ему Москва почему-то более выгодна", – констатировал украинский лидер.

"Все в Европе понимают почему. Нет никого, кто не понимает", – подчеркнул лидер.

Ранее Зеленский отреагировал на визит Фицо к Путину. Президент Украины предостерег, что это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы.

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