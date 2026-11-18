Генерал СБУ Дука выступил на заседании ВСК

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Киевскую городскую государственную администрацию на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады посетил генерал-майор СБУ Сергей Дука, который является фигурантом по делу НАБУ и САП «Карфаген-2».

Об этом сообщает корреспондент ТСН Нелли Ковальская с места событий.

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Что заявил Сергей Дука на заседании ВСК

Недавно Дука покинул следственный изолятор после внесения залога в размере 65 миллионов гривен. Своей причастности к инкриминируемым правонарушениям чиновник не признает. В то же время детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют его в покрытии деятельности наркокартеля и сети мошеннических колл-центров.

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Первой репликой генерала во время выступления перед парламентской комиссией стали слова:

«Не было никакого указания в прошлом году работать по НАБУ».

Также Сергей Дука прокомментировал отношения между антикоррупционными органами и спецслужбой, отрицая ее влияние на законотворческие процессы:

«Служба безопасности Украины не имела никакого отношения к изменениям в законе или принятию нового закона. Служба безопасности в этом не участвовала. Поэтому я считаю, что нет никакого конфликта между НАБУ и САП. У них своя работа, у нас своя работа. Мы ее выполняем, они ее выполняют. Но вопрос в том, как они ее выполняют, для чего и с какой целью».

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Заявление Дуки о главе НАБУ Семена Кривоноса

По словам Сергея Дуки, его подразделение сопровождало материалы, которые впоследствии озвучил Генеральный прокурор. Первое из двух производств касается избегания Семеном Кривоносом уголовной ответственности за подкуп избирателей-студентов в прошлом.

Как утверждает генерал-майор СБУ, для освобождения от наказания Кривонос использовал фиктивную запись об отцовстве:

«Во избежание уголовной ответственности ему кто-то подсказал, что нужно найти малолетнего ребенка, несовершеннолетнего. Ему помогла там его знакомая найти. Они внесли эти сведения в ЗАГС. То есть была женщина, был ребенок без отца, они внесли его отцом… Потом, на основании этого, он избежал уголовной ответственности», — говорит Дука.

По словам Дуки, факт совершения преступления по подкупу избирателей был зафиксирован, но Кривоноса освободили от ответственности по амнистирующим обстоятельствам. В дальнейшем, имея этот документ, он принимал участие в конкурсах на государственные должности — в частности на таможню, в ГАИ, а затем возглавил Национальное антикоррупционное бюро.

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Во время заседания члены ВСК уточнили, когда именно СБУ стало известно об этих обстоятельствах и был ли этот поиск целенаправленным «копанием» под руководителя НАБУ.

Дука сообщил, что информацию получили ориентировочно в конце лета или осенью 2025 года — уже после июльских событий вокруг законопроекта о НАБУ и САП и резонансных обысков. Он возразил, что работа велась персонально против Кривоноса, объяснив это стандартными обязанностями своего подразделения.

На вопрос, искали ли компромат именно на директора Бюро, генерал-майор ответил:

«Нет, это по сотрудникам НАБУ, потому что у меня в подразделении есть функционал — сотрудники НАБУ. То есть вопрос контрразведки, совершение коррупционных и других преступлений».

Члены комиссии обратили внимание на хронологическое несоответствие: Семен Кривонос возглавил НАБУ 6 марта 2023 года, Сергей Дука руководил соответствующим подразделением СБУ еще с 2022 года, но информация о старом деле Кривоноса появилась только в августе 2025-го.

Дука объяснил такую ​​задержку спецификой контрразведывательной работы и закрытостью данных.

Обвинение в политическом давлении и «медийном пиаре»

Сергей Дука заявил, что сегодня антикоррупционные органы используются как инструмент политического влияния на руководство страны, а их громкие разоблачения не имеют реального судебного результата:

«Я хочу отметить, что в настоящее время антикоррупционные органы стали рычагом политического влияния на высшее руководство государства. Об этом я уже говорил после выхода из СИЗО. Потому что все хорошо срежиссированные фильмы — они ничем не заканчиваются. Для государства никакой нет выгоды из этого».

Дука также обратил внимание на репутационные потери Украины на международной арене из-за такой публичности, чем, по его словам, активно пользуется российская пропаганда. Представитель СБУ противопоставил ежедневную работу полиции, ГБР и спецслужбы громким медийным кампаниям антикоррупционеров.

Дела против окружения Зеленского

Отдельно Сергей Дука затронул тему о якобы причастности окружения и семьи президента к уголовному производству. Он обвинил антикоррупционные органы в затягивании процессуальных решений ради выбора выгодного политического момента:

«На постоянной основе в медиа появляется информация, что какое-то близкое окружение президента, его семья проходят в материалах каких-то дел… А если они проходят, почему не приняты процессуальные решения? А когда они будут приняты? В какой именно момент переговорной позиции для Украины это будет использовано?»

В завершение этой части выступления Дука выразил сожаление, что на заседании ВСК отсутствуют руководители САП и НАБУ Александр Клименко и Семен Кривонос, отметив, что разговор с ними был бы интересным.

Дело НАБУ и САП «Карфаген»: главное

Напомним, что в рамках операции «Карфаген» НАБУ и САП раскрыли масштабную преступную организацию, участники которой наладили системный подкуп чиновников правоохранительных органов для прикрытия нелегального бизнеса.

Возглавлял группировку ранее судимый мужчина по прозвищу «Криминал», объединивший усилия с главой транснационального наркокартеля «Химпром» «Мексиканцем» и привлекший к преступлениям действующих чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

Благодаря правоохранительному прикрытию группировка обеспечивала бесперебойную работу по меньшей мере 52 мошеннических колл-центров с тысячами работников, которые ежедневно обманывали граждан. Стандартный размер ежемесячной взятки составлял 7000 долларов с одного колл-центра, а средства перечислялись в криптовалюте на специальные кошельки силовиков во избежание обысков.

Помимо мошенничества злоумышленники занимались сбытом наркотиков через магазины U420, изготовлением фальшивых евро в специально оборудованном цехе, а также заказными похищениями людей, пытками и вымогательством миллионов долларов в подвалах. Во избежание ответственности участники группы использовали утечку служебной информации из баз данных и камер видеонаблюдения, которую обеспечивали коррумпированные силовики.

Важную роль в функционировании организации играл высокопоставленный чиновник СБУ генеральный майор «Аким», который решал проблемные вопросы в своем ведомстве и в прокуратуре, помогал избежать арестов имущества и организовывал нужные контакты. За свои услуги и устранение препятствий сотрудники СБУ за несколько месяцев получили миллионы в криптовалюте USDT.

Даже несмотря на попытки группировки маскировать деятельность, замораживать работу колл-центров во время проверок и влиять на суды через коррумпированных полицейских, антикоррупционные органы разоблачили всю вертикаль этой группировки. Сейчас досудебное расследование по делу продолжается.

Чем занимался Дука во время обысков у него

Напомним, 4 ноября около 05:30 утра при попытке провести обыск в доме генерала СБУ Сергея Дуки в рамках дела «Карфаген» детективы НАБУ столкнулись с вооруженным сопротивлением его охраны. По данным прокурора САП Николая Карася, вооруженные люди навели на детективов лазерные указатели и около двух часов не пускали правоохранителей внутрь, прикрываясь постановлением о принятии мер безопасности.

Искусственно созданную задержку подозреваемый использовал для уничтожения вещественных доказательств. В частности, за время блокировки входа Сергей Дука топором разбил собственные мобильные телефоны, которые позже обнаружили и зафиксировали детективы. Прокурор подчеркнул, что ни одно постановление о безопасности не имеет высшей юридической силы чем определение следователя-судьи на проведение обыска.

Из-за препятствования следственным действиям Государственное бюро расследований по заявлению НАБУ открыло уголовное производство по статье о сопротивлении работникам правоохранительных органов. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Генерал СБУ подозревается в причастности к преступной организации, которая обеспечивала прикрытие мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса. Сам подозреваемый во время судебного заседания отверг обвинения в затягивании процесса, переложив ответственность за задержки на прокуроров САП, а вопрос о причинах отвода судьи переадресовал своим адвокатам.

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