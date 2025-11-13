Исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Игорь Фурсенко / © Telegram / Схемы

Реклама

Исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Игорь Фурсенко с марта 2025 года также работает администратором в компании-производителе ракет «Фламинго» Fire Point. Благодаря этому Фурсенко получил отсрочку и не раз выезжал за границу.

Об этом на заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября заявила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Суспильне».

Прокурор САП рассказала, что Фурсенко владеет загранпаспортами и неоднократно выезжал за пределы Украины — с января 2018 года до августа 2025-го он совершил 26 зарубежных поездок, в том числе и во время действия военного положения.

Реклама

Прокурор отметила, что Фурсенко официально трудоустроен в компании Fire Point, где получил отсрочку от мобилизации. В суде также был приведен фрагмент телефонного разговора, в котором он прямо сообщил об этом своей жене. Согласно официальным документам предприятия, мужчина работает там с 19 марта 2025 года в должности администратора.

«Таким образом, учитывая имущественное положение и обстоятельства преступления, мы считаем обоснованным наличие риска скрываться от органа досудебного расследования», — отметила прокурор.

Она отметила, что существуют основания для избрания для Фурсенко меры пресечения в виде содержания под стражей из-за рисков побега от следствия и суда. По словам прокурора, подозреваемому грозит наказание в виде от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, во время этого же заседания ВАКС избрал меру пресечения Фурсенко — содержание под стражей до 8 января с правом внесения залога в 95 млн грн.

Реклама

По данным следствия, Фурсенко выполнял функции бухгалтера в «бэк-офисе по легализации средств». На так называемых «пленках НАБУ» его упоминают под прозвищем «Решик». Как утверждают детективы, на обнародованных аудиозаписях мужчина жаловался на необходимость переносить коробку с 1,6 млн долл. наличными. Сам Фурсенко во время судебного заседания заявил, что в сумках, которые зафиксировали камеры НАБУ, были не деньги, а бутылки вина, поскольку он якобы занимается его продажей.

К слову, в августе издание The Kyiv Independent писало, что НАБУ проверяет компанию Fire Point относительно возможного завышения цен на дроны для Минобороны. Журналисты отмечали, что представители компании якобы связаны с бизнесменом Тимуром Миндичем — также ныне фигурантом «пленок НАБУ». В НАБУ опровергли информацию о проверке Fire Point. А впоследствии главный конструктор Fire Point Денис Штилерман заявил, что Миндич не имеет никакого влияния на деятельность компании и не является ее совладельцем.