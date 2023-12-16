Фигурант скандального расследования Тишлек снова исполняет обязанности заместителя главы Нацполиции – СМИ

Заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек, ранее временно отстраненный от исполнения служебных обязанностей, снова вернулся к работе.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел в ответ на запрос Цензор.НЕТ.

Чиновник был фигурантом журналистского расследования о вероятных связях с Россией.

"В МВД сообщили, что заместитель главы Национальной полиции Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей с 28 октября по 28 ноября на время проведения служебного расследования. 29 ноября Тишлек вернулся к исполнению служебных обязанностей. Одновременно с этим, Тишлеку изменено распределение обязанностей и исключена координация и направление деятельности подразделений криминальной полиции", — рассказали журналисты.

Правоохранители также добавили, что комиссия, которая проводила служебное расследование, не установила "фактов, свидетельствующих о наличии связей Тишлека Д. П. с какими-либо уголовными авторитетами, в том числе, упоминаемыми в журналистском расследовании".

Также в МВД отметили, что у них нет оснований для проверки Тишлека на полиграфе, а по своей инициативе он такого желания не выражает.

"В то же время информируем, что вывод об установлении оснований для освобождения от должности Тишлека Д.П. можно сделать после получения результатов рассмотрения материалов служебного расследования в НАПК и ГБР", — резюмировали в МВД.

Напомним, в октябре министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на скандал с заместителем Нацполиции Дмитрием Тишлеком из-за якобы его связей с Россией и временно отстранил его.

По данным СМИ, супруга Тишлека, Александра Балакай даже после полномасштабного вторжения не лишилась паспорта России и ездила в РФ и временно оккупированный Крым с паспортом страны-агрессора.

Впоследствии Игорь Клименко прокомментировал наличие у супруги Тишлека паспорта РФ и заявил, что он "не является основанием для увольнения Тишлека".

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