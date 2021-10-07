Фигуранту дела о нападении на журналистов "Схем", который накануне сбежал из банка, вручили подозрение дома

Фигуранту дела о нападении на журналистов "Схем", который накануне сбежал из банка, вручили подозрение дома

Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.

Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" вручено уведомление о подозрении.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"По согласованию Голосеевской окружной прокуратуры города Киева органом дознания Голосеевского управления полиции вручено извещение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, подозрение вручили сегодня по месту жительства в присутствии адвоката вместе с повестками с вызовами в орган следствия, пишет "Украинская правда".

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По данным источника издания в правоохранительных органах, речь идет о директоре департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимире Пикалове, который накануне ихбежал вручения подозрения, проскользнув с места работы через другой выход.

Местонахождении главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, относительно которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.

Напомним:

Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.

во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись , на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.

, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали. Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия.

Новости Украины: председатель правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия

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