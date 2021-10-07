Фигуранту дела о нападении на журналистов "Схем", который накануне сбежал из банка, вручили подозрение дома

Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.
Одному из фигурантов дела о препятствовании работе журналистов программы "Схемы" вручено уведомление о подозрении.
Об этом в четверг, 7 октября, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"По согласованию Голосеевской окружной прокуратуры города Киева органом дознания Голосеевского управления полиции вручено извещение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец, подозрение вручили сегодня по месту жительства в присутствии адвоката вместе с повестками с вызовами в орган следствия, пишет "Украинская правда".
По данным источника издания в правоохранительных органах, речь идет о директоре департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимире Пикалове, который накануне ихбежал вручения подозрения, проскользнув с места работы через другой выход.
Местонахождении главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, относительно которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается.
Напомним:
- Журналисты "Схем" заявили о нападении во время интервью с главой госбанка. 4 октября во время интервью с председателем правления государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером у съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи.
- Впоследствии журналистам удалось восстановить удаленную видеозапись, на которой зафиксированы указания Мецгера забрать технику и "вычистить все это г ** но". Также из видеролики понятно, что съемочную группу закрыли в помещении и не выпускали.
- Свое возмущение по поводу инцидента уже выразили дипломатические представительства США и Великобритании, а Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
- На время расследования нападения на журналистов "Схем" глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия.