Яйца для ВСУ по 17 грн: фигуранты коррупционной схемы вышли из-под стражи

Фигуранты дела вышли из-за решетки / © Pixabay

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Задержанные по делу о поставках яиц по 17 грн для военных, среди которых были представители Минобороны и бизнеса, на данный момент находятся на свободе.

Об этом заявила народный депутат Ирина Никорак в эфире Ранок.LIVE.

«Я вспомнила и дело о яйцах по 17 гривен, я вспомнила и дело Гринкевичей. Вы знаете, что они вышли из тюрьмы? Гринкевичи вышли из тюрьмы? Не Гринкевичи, а яйца по 17. Никто на эту новость даже не обратил внимания. Это было буквально 2 месяца назад, если не ошибаюсь. Интересный факт. И при этом почему-то он так тихо вышел, видите, не все об этом знали», — рассказала она.

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Скандал с яйцами по 17 гривен

В январе 2023 года журналисты разоблачили, что Министерство обороны закупало продукты по ценам, которые значительно превышали рыночные. Наибольший резонанс вызвала информация о яйцах — государству их продавали по 17 гривен за штуку, тогда как на рынке они стоили около 7 гривен.

После публичного резонанса к расследованию подключились ГБР и СБУ. Они разоблачили организованную преступную группу из пяти человек. В нее входили представители компаний-поставщиков и военнослужащие, ответственные за обеспечение одной из частей. Следствие установило, что они подделывали документы, указывая фиктивные поставки продуктов. Подозреваемым инкриминировали растрату государственных средств. Согласно Уголовному кодексу, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Скандал привел к кадровым изменениям. Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, подал в отставку. Кроме того, был уволен директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Впоследствии его имя внесли в государственный реестр коррупционеров.