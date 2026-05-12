Фигурирует ли Зеленский расследовании "Династии": в НАБУ ответили

Владимир Зеленский не фигурирует в производствах НАБУ и САП, в частности, по делу о имениях в «Династии».

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ или САП. В том числе, в досудебном следствии по делу строительства поместий в коттеджном городке «Династия».

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на брифинге.

«Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования», — уточнил он.

По словам Кривоноса, другие версии следствия относительно принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках продолжающегося досудебного расследования.

Напомним, вчера 11 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение по делу о строительстве коттеджного городка Династия в Козине под Киевом. Следователи считают, что участники проекта планировали построить резиденцию для личного проживания.

Сам Ермак заявил, что у него нет ни одного дома, а только одна квартира.

Ранее УП публиковала расшифровку части записей якобы разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас» в киевской квартире Миндича. В этих материалах, кроме Тимура Миндича, фигурируют, в частности, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, женщина по имени Наталья, связываемая со строительством в кооперативе «Династия», и Рустем Умеров.

