- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Фигурирует ли Зеленский расследовании "Династии": в НАБУ ответили
Владимир Зеленский не фигурирует в производствах НАБУ и САП, в частности, по делу о имениях в «Династии».
Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ или САП. В том числе, в досудебном следствии по делу строительства поместий в коттеджном городке «Династия».
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на брифинге.
«Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования», — уточнил он.
По словам Кривоноса, другие версии следствия относительно принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках продолжающегося досудебного расследования.
Напомним, вчера 11 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение по делу о строительстве коттеджного городка Династия в Козине под Киевом. Следователи считают, что участники проекта планировали построить резиденцию для личного проживания.
Сам Ермак заявил, что у него нет ни одного дома, а только одна квартира.
Ранее УП публиковала расшифровку части записей якобы разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас» в киевской квартире Миндича. В этих материалах, кроме Тимура Миндича, фигурируют, в частности, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, женщина по имени Наталья, связываемая со строительством в кооперативе «Династия», и Рустем Умеров.