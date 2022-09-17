Фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ: в Николаеве задержан предатель

В Николаеве правоохранители разоблачили местного жителя, сотрудничавшего с российскими оккупантами.
Правоохранители установили, что у мужчины была антиукраинская позиция. Поэтому добровольно согласился на предложение представителя военной разведки страны-агрессора России помогать врагу. Ему доложено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Поклонник "русского мира" с помощью скрытой видеокамеры, встроенной в салоне собственного автомобиля, фиксировал перемещение и дислокацию подразделений ВСУ, военной техники иностранного образца, места жительства иностранных инструкторов, их передислокацию на юге страны. Собранные данные предатель передавал своему куратору по закрытым каналам связи.
У подозреваемого провели обыски. У него изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и средства для скрытой видеозаписи с картами памяти, которые содержат доказательства его преступной деятельности и принадлежности к агентурной сети военной разведки.
Как сообщалось, в Николаевской области продолжаются контрдиверсионные меры. Почти каждый день в области обнаруживают предателей и сторонников путинских войск. На днях удалось задержать "искателя" американских РСЗО HIMARS.
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