Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ: в Николаеве задержан предатель

Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции ВСУ: в Николаеве задержан предатель

Фото: УНИАН

В Николаеве правоохранители разоблачили местного жителя, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

Правоохранители установили, что у мужчины была антиукраинская позиция. Поэтому добровольно согласился на предложение представителя военной разведки страны-агрессора России помогать врагу. Ему доложено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Поклонник "русского мира" с помощью скрытой видеокамеры, встроенной в салоне собственного автомобиля, фиксировал перемещение и дислокацию подразделений ВСУ, военной техники иностранного образца, места жительства иностранных инструкторов, их передислокацию на юге страны. Собранные данные предатель передавал своему куратору по закрытым каналам связи.

У подозреваемого провели обыски. У него изъяли мобильные терминалы, компьютерную технику и средства для скрытой видеозаписи с картами памяти, которые содержат доказательства его преступной деятельности и принадлежности к агентурной сети военной разведки.

Как сообщалось, в Николаевской области продолжаются контрдиверсионные меры. Почти каждый день в области обнаруживают предателей и сторонников путинских войск. На днях удалось задержать "искателя" американских РСЗО HIMARS.

Читайте также:

Потери россиян 16 сентября: минус 200 "двухсотых" и 6 танков в сутки

Потери россиян 16 сентября: минус 200 "двухсотых" и 6 танков в сутки

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация