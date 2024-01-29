"Фиксируем много нарушений": Умеров сообщил о незапланированных проверках ТЦК

Минобороны проводит незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

Министерство обороны Украины проводит незапланированные проверки работы центров комплектования и социальной поддержки и выявляет множество нарушений.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки", — написал министр.

Кроме того, министр выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины, Госбюро расследований и генпрокурору "за слаженную кооперацию и профессиональную работу".

Умеров добавил, что команда министерства проводит незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

Напомним, ранее сообщалось, что работники ТЦК остановили на пробежке депутата Верховной Рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львовской области работники ТЦК вручили повестки во время заседания горсовета.

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