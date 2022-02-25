Фиксируем все потери по инфраструктуре: дороги восстановим, мосты отстроим – министр Кубраков

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что обсудил важность обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и партнерами НАТО.

В частности, уже провел первый разговор с Государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом.

"На постоянном контакте с нашими западными коллегами работаем над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь", - отметил Кубраков, которого цитирует официальный Telegram-канал Министерства.

По его словам, западным коллегам передают конкретный перечень потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.