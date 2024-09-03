Фиксируется активность вражеской тактической авиации – ПС ВСУ

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Есть активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
В настоящее время группа "шахедов" наблюдается в Полтавской и Киевской областях. Направление движения постоянно меняется.
Напомним, что враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения.
Добавим, что 2 сентября было зафиксировано попадание российской авиабомбы в Киевском районе Харькова.
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